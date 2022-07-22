ЗСУ стримують війська РФ на Луганщині: знищуються багато складів, у ворога великі втрати – Гайдай

Армія України не дає російським військам просунутися на Луганському напрямку - Гайдай / Колаж Посольство США в Україні, Суспільне

Збройні сили України ведуть бої з військами РФ у Луганській області. Ситуація важка, бої йдуть в районах Білогорівки та Верхньокам'янки. У населених пунктах залишаються мирні жителі, евакуювати їх поки що неможливо. Українська армія утримує лінію оборони і не дає ворожим підрозділам просуватися. Артилерія знищила безліч складів в тилу ворога. У росіян проблеми із забезпеченням, вони зазнали величезних втрат. На захоплених районах йде підготовка до так званого "референдуму". Про це заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У своєму Telegram-каналі у суботу, 22 липня, він розповів про те, що у Луганській області, в районах Білогорівки та Верхньокам'янки, йдуть бої. Сили оборони України захищають свої позиції і не дають просунутися окупантам. Артилеристи ЗСУ розтрощили безліч складів у ворожому тилу.

Глава Луганської ОВА зазначив, що війська РФ все частіше відправляють у бій підрозділи приватних військових компаній, оскільки їх армія зазнала великих втрат. Крім того, у росіян проблеми з підвезенням боєкомплектів.

Також Гайдай додав, що у Білогорівці та Верхньокам'янці залишаються мирні жителі. Евакуювати людей наразі неможливо.

читайте такожЛавров оголосив про "хотілки" РФ захопити Донбас, Херсонщину, Запоріжчину та інші регіони УкраїниКрім того, Сергій Гайдай підкреслив, що на окупованих районах Луганщини окупанти активно готують заходи, спрямовані на проведення, мовляв, "референдуму". Вони агітують місцеве населення обіцянками налагодити інфраструктуру протягом 1-2 тижнів, що зробити неможливо.

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Війна Росії проти України на Донбасі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше заявив, що війська РФ атакують сили оборони України на Донбасі. Загарбники здійснюють спроби витіснення українських військ з їх позицій на півночі областей.

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко зазначив, що російська армія поки що не може перейти в наступ на Донбасі. У окупантів не вистачає для цього сил і засобів. Після захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська їх наступальна активність знизилася.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія поки що не може піти на ескалацію війни проти України. Для цього у її військ немає сил і засобів. Окупанти зазнають труднощів, вони вже другий тиждень не можуть перейти до наступу на Донецькому напрямку.

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