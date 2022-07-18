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Армія України блокує повне захоплення військами РФ всієї Луганщини, ворог йде на Бахмут – Гайдай

18 липня 2022, 09:56

У великих містах Луганської області, які окупувала Росія, залишилося 10-15% населення, сказав Сергій Гайдай.

Лисичанськ, Гайдай
У великих містах Луганської області, які захопила РФ, залишилося 10-15% населення - Гайдай / t.me/luhanskaVTSA і Facebook

Окупаційна армія Росія намагається просунутися з Лисичанська в бік Бахмута Донецької області. Загарбники наносять ракетні та авіаційні удари. Щоб опинитися в Бахмуті, окупантам потрібно пройти через невелику територію Луганщини, яка ще під контролем ЗСУ. У бойових діях беруть участь чоловіки, яких нещодавно мобілізували в захопленій Луганській області. У великих захоплених містах Луганщини залишилося 10-15% населення. Про це заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У своєму Telegram-каналі у понеділок, 18 липня, він написав про те, що окупанти намагаються наступати з окупованого Лисичанська на Бахмут. На боці росіян воюють мобілізовані у Луганській області чоловіки.

читайте такожЗеленський сигналить про операції ЗСУ зі звільнення півдня, РФ йде в оборону – розвідка БританіїЗа його словами, у великих містах Луганщини, які захопили війська РФ, залишилося 10-15% населення. Чоловіки не сприймали відомості про загрозу бути мобілізованими до російської армії.

"У великих містах Луганської області, які росіяни захопили влітку, залишилося по 10-15% населення. На жаль, вони не сприймали інформацію про мобілізацію чоловіків на раніше окупованій частині регіону, не бачили загрози для себе. Були впевнені, що "русский мир" - це перш за все гідне життя", - сказав глава ОВА.

Гайдай розповів, що деякі чоловіки добровільно йдуть воювати, а інші "смиренно йдуть в окопи", оскільки вірять в оголошення загарбників про нібито високу зарплату від загарбників.

Глава ОВА додав, що основним напрямком ворога після Лисичанська залишається Бахмут. Однак, щоб пройти до цього міста, росіянам потрібно перетнути ту невелику територію Луганської області, яку ще утримують сили оборони України.читайте такожРосія готує масштабний наступ на Донбасі: де очікувати на бої

"Окупанти б'ють ракетами, застосовують авіацію, щоб пробити нашу оборону. Тільки за вчора населені пункти на кордоні Луганщини та Донбасу витримали п'ять авіаударів... росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам'янки, проте зазнали втрат і відійшли. Відбито наступ ворога і поблизу Білогорівки", - підкреслив Сергій Гайдай.

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Війна Росії проти України на Донбасі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше розповів про те, що війська РФ намагаються витіснити українські війська з їх позицій на півночі Донецької та Луганської області. Бої йдуть на декількох напрямках. Атаки окупантів відбиваються

Колишній начальник заступника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко зазначив, що війська Росії продовжують атакувати на Донбасі, однак у зв'язку з відсутністю сил і резервів, вони не можуть перейти в наступ. Захоплення Лисичанська, Сєвєродонецька і бої в напрямку Слов'янська, Бахмута та Краматорська вказують на повільне просування противника.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія поки не може піти на посилення війни проти України, оскільки для цього в окупаційної армії немає достатньо сил. Підрозділи загарбників стикаються зі складнощами і вже другий тиждень не можуть піти в наступ на Донецькому напрямку.

Інші новини:

Лисичанськ Бахмут війна на Донбасі війна Росії та України
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