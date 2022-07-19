УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Під контролем України 2 пункти на Луганщині, ЗСУ б'ють війська РФ зброєю Заходу – Гайдай

19 липня 2022, 16:24

У Луганській області дуже складна гуманітарна ситуація - ворог піддає населені пункти важким обстрілам, сказав Сергій Гайдай.

Гайдай ЗСУ
У боях з військами Росії ефективно показала себе артилерія, яку надав Захід - Гайдай / Колаж Посольство США в Україні, Суспільне

Армія України, як і раніше, протистоїть військам Росії у Луганській області. Під контролем Києва залишаються два населених пункти регіону. Йдуть бої, ЗСУ знищують техніку ворога. Ефективно працює артилерія, надана Заходом. У області важка гуманітарна ситуація - окупанти піддають важким обстрілам населені пункти, критичну інфраструктуру зруйновано. Залишити регіон можна через Запоріжчину або Харківщину. Про це заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Як повідомляє пресслужба Луганської ОВА, він розповів про те, що незважаючи на офіційні заяви росіян, Луганщину повністю вони не захопили. Йдуть бої, ЗСУ розтрощують військову техніку окупантів. Є надія, що злагоджена робота українських військових і артилеристів забезпечить результат. Ефективно застосовується артилерія, яку було отримано від Заходу.

читайте такожАрмія України потужним ударом з HIMARS накрила військову частину і склад військ РФ у Луганську – Арестович"Офіційно вони вже заявили, що вся область під їх контролем. Але в двох населених пунктах досі тривають бої, вони не можуть їх контролювати. Там досі гинуть їхні солдати і досі ЗСУ знищують їхню техніку. Бої запеклі і сподіваємося, що все ж таки злагоджена робота наших Збройних сил на полі бою та артилерія дасть результат. Прекрасно показала себе західна артилерія", - розповів Гайдай.

Також він додав, що у Луганській області дуже складна гуманітарна ситуація. Окупанти піддають населені пункти важким обстрілам. Зруйновано практично всю критичну інфраструктуру регіону.

Сергій Гайдай підкреслив, що виїхати із захоплених районів Луганщини можна через Запорізьку область або піший перехід на Харківщину.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Війна Росії проти України на Донбасі

Головнокомандувач армією України Валерій Залужний раніше заявив, що на сході – у Донецькій та Луганській областях – ворожі війська проводять атаки. Вони намагаються витіснити українські підрозділи з їхніх позицій на півночі регіонів.

Колишній начальник заступника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко сказав, що війська РФ продовжують свої атаки на Донбасі. Однак у зв'язку з відсутністю сил і резервів вони не можуть перейти в наступ. Після окупації Сєвєродонецька та Лисичанська, навіть незважаючи на спроби атакувати в районі Слов'янська та Бахмута, їх наступальна активність знизилася. Однак метою Росії, як і раніше, є захоплення всього Донбасу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що наразі Росія не може піти на ескалацію війни проти України. У окупантів немає для цього сил і засобів. Військові підрозділи РФ стикаються з труднощами, вже другий тиждень вони не можуть організувати наступ на Донецькому напрямку.

Інші новини:

ЗСУ війська Росії війна на Донбасі війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:24

Венедіктовій готують нову посаду - Арахамія

17:23

Удар по військах Росії у Херсоні: стало відомо про ситуацію з Антонівським мостомВідео

17:16

Україна буде не в пріоритеті: Куса розповів, чого чекати від наступника Бориса Джонсона

17:09

Переживала за Україну: яким було останнє відео Руслани ПисанкиВідео

17:03

Перспективи атак росіян - сумнівні: експерт розповів, в якій пастці опинилися окупантиВідео

Реклама
17:00

Кавуни: кому корисно і кому шкідливо їсти смачні смугасті ягодиВідео

16:54

ЗСУ "перемелють" бази РФ в Криму: експерт назвав головні цілі для HIMARSВідео

16:38

Накриє дика спека і налетять грози в Україну: синоптики попередили про різку зміну погодиВідео

16:33

Серйозно хвора: шанувальники Моніки Белуччі розгледіли на фото небезпечну ознаку для здоров'я актриси

16:29

Кинули зброю і поїхали з України: у РФ розкрили деталі дезертирства сотень дагестанцівВідео

16:24

Під контролем України 2 пункти на Луганщині, ЗСУ б'ють війська РФ зброєю Заходу – ГайдайВідео

16:20

Росія готує новий наступ: Жданов назвав напрямки і пояснив, на скільки РФ вистачить потенціалуВідео

16:15

Союзників менше не стане: експерт назвав умови зниження підтримки України з боку ЄС

16:03

"Мій улюблений посіпака": 14-річна дочка Кошового показала бойфренда

15:55

У Генштабі показали, як польські самохідки Krab перемішують із землею окупантівВідео

15:47

Прикмети на 20 липня: 3 речі, які краще в цей день не робитиВідео

15:40

Категорично За Україну: виробник "байрактарів" сказав, що ніколи не продасть свої дрони в РФ

15:29

На самоті вела боротьбу з хворобою: колеги Писанки зі сльозами на очах розповіли про її смертьВідео

15:16

Наташа Корольова розповіла, скільки в її житті було чоловіків

15:13

Буде свіжою дуже довго: 2 золоті поради, як позбутися затхлого запаху постільної білизни

Реклама
15:11

РФ завдала удару по Краматорську і Слов'янську: є жертви, під завалами залишаються людиВідео

15:09

Найсмачніша і дуже швидка закуска за 10 хвилин: дивовижний рецептВідео

15:02

Переговори Росії та України: в РФ зібралися висувати "жорсткіші" вимоги до Києва

14:58

Блогерша Стужук "бачить інший бік" війни в Україні

14:56

"Не магічна куля": эксперт пояснив, чому санкції проти РФ так повільно діють

14:50

Окупанти викрали на Херсонщині батьків загиблого атовцяВідео

14:38

Тисяча військових РФ і колони техніки вирушили в бік Запоріжжя – радник мера МаруіполяВідео

14:32

Незвичайне з'єднання планет сильно вдарить по фінансах: чого чекати всім знакам з 20 липня по 10 серпняВідео

14:31

ЗСУ накрили потужним ударом базу окупантів РФ у Херсоні: перші подробиціВідео

14:28

Днями зробили операцію: з'явилися подробиці смерті Руслани ПисанкиВідео

14:25

Листівки з ювілеєм мужчині і жінці - стильні привітання в картинках іменинникам

14:23

Танки, що розвалюються на ходу, і чахла піхота: чому новий наступ Росії провалитьсяПогляд

14:22

Лопес побалувала фанатів фото зі свого таємного весілля з АффлекомВідео

13:42

Медведєв вибухнув істерикою: розмріявся про "мир на умовах РФ" та образив СШАВідео

13:39

"Тотальний розгром не потрібен": Куса розповів, що Захід планує робити з Росією

13:13

У Росії поліція оголосила в розшук Дмитра Гордона

13:04

Парламент "обезголовив" Офіс генпрокурора: Венедіктову відправили у відставку

12:52

Від кадирівців набралися: російські окупанти вступили у "смертельний бій" з полемВідео

12:44

З днем народження, кум - прикольні картинки і листівки, душевні привітання імениннику

12:32

Троє елітних російських десантників повернулися додому без ніг після зустрічі з ЗСУ

Реклама
12:15

Рада звільнила Баканова з посади голови СБУВідео

11:56

Тепер я знаю, як народжувати в компанії сина і чоловіка: Тодоренко народжувала в компанії 3-річної дитини

11:47

Без мами лишилися троє дітей: у Вінниці померла поранена російською ракетою лікаркаВідео

11:39

"Можемо втратити території": експерт пояснив, чи готовий Захід визнати окупацію України

11:35

Померла Руслана Писанка: кращі ролі актриси

11:22

Україна готується потопити Чорноморський флот РФ західною зброєю – The TimesВідео

10:57

Світова супермодель Лінда Євангеліста з'явилася на публіці вперше після руйнівної б'юті-процедури

10:50

Наближається вирішальний бій: астрологиня назвала терміни перемоги України у війніВідео

10:40

Російські окупанти в боях ЗСУ зіткнулися з проблемою - британська розвідка

10:40

На Херсонщині 4 ракети вибухнули над позиціями окупантів, які їх запустилиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти