Під контролем України 2 пункти на Луганщині, ЗСУ б'ють війська РФ зброєю Заходу – Гайдай

У боях з військами Росії ефективно показала себе артилерія, яку надав Захід - Гайдай / Колаж Посольство США в Україні, Суспільне

Армія України, як і раніше, протистоїть військам Росії у Луганській області. Під контролем Києва залишаються два населених пункти регіону. Йдуть бої, ЗСУ знищують техніку ворога. Ефективно працює артилерія, надана Заходом. У області важка гуманітарна ситуація - окупанти піддають важким обстрілам населені пункти, критичну інфраструктуру зруйновано. Залишити регіон можна через Запоріжчину або Харківщину. Про це заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Як повідомляє пресслужба Луганської ОВА, він розповів про те, що незважаючи на офіційні заяви росіян, Луганщину повністю вони не захопили. Йдуть бої, ЗСУ розтрощують військову техніку окупантів. Є надія, що злагоджена робота українських військових і артилеристів забезпечить результат. Ефективно застосовується артилерія, яку було отримано від Заходу.

читайте такожАрмія України потужним ударом з HIMARS накрила військову частину і склад військ РФ у Луганську – Арестович"Офіційно вони вже заявили, що вся область під їх контролем. Але в двох населених пунктах досі тривають бої, вони не можуть їх контролювати. Там досі гинуть їхні солдати і досі ЗСУ знищують їхню техніку. Бої запеклі і сподіваємося, що все ж таки злагоджена робота наших Збройних сил на полі бою та артилерія дасть результат. Прекрасно показала себе західна артилерія", - розповів Гайдай.

Також він додав, що у Луганській області дуже складна гуманітарна ситуація. Окупанти піддають населені пункти важким обстрілам. Зруйновано практично всю критичну інфраструктуру регіону.

Сергій Гайдай підкреслив, що виїхати із захоплених районів Луганщини можна через Запорізьку область або піший перехід на Харківщину.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Війна Росії проти України на Донбасі

Головнокомандувач армією України Валерій Залужний раніше заявив, що на сході – у Донецькій та Луганській областях – ворожі війська проводять атаки. Вони намагаються витіснити українські підрозділи з їхніх позицій на півночі регіонів.

Колишній начальник заступника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко сказав, що війська РФ продовжують свої атаки на Донбасі. Однак у зв'язку з відсутністю сил і резервів вони не можуть перейти в наступ. Після окупації Сєвєродонецька та Лисичанська, навіть незважаючи на спроби атакувати в районі Слов'янська та Бахмута, їх наступальна активність знизилася. Однак метою Росії, як і раніше, є захоплення всього Донбасу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що наразі Росія не може піти на ескалацію війни проти України. У окупантів немає для цього сил і засобів. Військові підрозділи РФ стикаються з труднощами, вже другий тиждень вони не можуть організувати наступ на Донецькому напрямку.

Інші новини: