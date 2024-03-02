ЗСУ знищили 14 'Шахедів' і відправили у вічний політ ще один ворожий Су-34

Унаслідок "прильоту" і падіння уламків в Одеській та Харківській областях є загиблі та постраждалі.

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Окупанти втратили ще один Су-34 / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Супільне

У ніч на 2 березня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. Силам ППО вдалося знищити 14 "Шахедів". Крім того, захисники неба відправили у вічний політ ще один ворожий літак Су-34.

"Противник атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з тимчасово окупованих територій Херсонської та Донецької областей і 17 ударними безпілотниками типу "Shahed" - райони пусків Приморсько-Ахтарськ - РФ, Балаклія - Крим", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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У результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 "Шахедів" у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

Знищено 14 "Шахедів" та Су-34 / Фото: t.me/kpszsu

"На жаль, унаслідок влучання та падіння уламків в Одеській та Харківській областях є загиблі та постраждалі", - зазначили у ПС.

Також у Повітряних силах повідомили, що близько 09:00 1 березня на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Борт намагався завдати удару по позиціях ЗСУ керованими авіабомбами.

Літак Су-34 - що про нього відомо / Главред

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу Сили оборони України відмінусували:

960 російських окупантів;

14 танків;

29 бойових броньованих машин;

47 артилерійських систем;

3 РСЗВ;

5 засобів ППО;

1 літак;

35 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 крилаті ракети;

61 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

6 одиниць спеціальної техніки.

Втрати армії РФ за добу / Фото: Главред

Атака "Шахедів" на Одесу і Харків

У ніч на 2 березня російські окупанти атакували Одесу дронами. Один із дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у дев'ятиповерхову будівлю спального району. Частину під'їзду з 18 квартир зруйновано. Щонайменше двоє людей загинули.

Під завалами можуть перебувати люди. Наразі є дані, що на зв'язок не виходять семеро мешканців багатоповерхівки.

Сили оборони півдня України повідомили, що підрозділи ППО в інтенсивному режимі впродовж години відбивали нічну дронову атаку. Протиповітряна оборона збила сім ударних безпілотників Shahed-131/136 із восьми, які ворог спрямував з акваторії Чорного моря в Одеську область.

Крім того, в ніч на 2 березня російські окупанти атакували Харків і Харківську область дронами "Шахед". В одному з районів Харкова є "приліт".

Унаслідок обстрілу пошкоджено вікна та балкони, 5 гаражів, 17 автомобілів, горіли три авто. Постраждалих і загиблих немає, три людини звернулися з гострою реакцією на стрес.

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