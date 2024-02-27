'Хай окупанти прощаються з рідними перед вильотом': ЗСУ знищили ще один ворожий Су-34

Повітряне судно російських окупантів українські військові збили на східному напрямку. Командувач Повітряних сил ЗСУ дав окупантам одну пораду.

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ЗСУ знищили ще один ворожий Су-34/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikimedia.org

Українські військові знищили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Його було збито на східному напрямку. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

При цьому він порадив російським окупантам, щоб вони перед кожним вильотом прощалися з рідними, адже кожне їхнє підняття у повітря може стати останнім.

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"Мінус ще один Су-34 на східному напрямку. Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди. Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу. Усім дякую за бойову роботу. Працюємо для перемоги!", – зазначив Олещук.

ЗСУ знищили ще один ворожий Су-34/ Telegram Олещук

Що відомо про літак Су-34? Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого". Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

Знищення російських літаків

Раніше повідомлялося, що вранці 21 лютого ЗСУ навічно приземлили ще один російський Су-34, а Су-35 пощастило – зманеврував.

Нагадаємо, ввечері 23 лютого українські сили знищили російський літак А-50. Розвідка розкрила деталі, як бійці армії України знищили новий А-50У окупантів. Росія використовувала літак-розвідник А-50У для наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації, розповіли у Головному управлінні розвідки.

Також повідомлялося, що 23 лютого у небі над Херсонщиною після пуску ракети по Україні зник Су-34. Моніторингова група зафіксувала зникнення російського винищувача-бомбардувальника на висоті 2000 метрів над Генічеським районом Херсонської області.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у другу річницю повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії в Україну заінтригував заявою про те, що палаючих літаків РФ стане більше. Він зазначив, що ми зможемо дати ворогу потужну відповідь в повітрі.

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