У небі над Херсонщиною після пуску ракети по Україні зник Су-34 – соцмережі

Моніторингова група зафіксувала зникнення російського винищувача-бомбардувальника на висоті 2000 метрів над Генічеським районом Херсонської області.

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Російський літак Су-34 зник з радарів після пуску ракет по Україні - спостерігачі / Вікіпедія

Винищувач-бомбардувальник ВКС окупантів агресора Росії Су-34 зник у небі над Херсонською областю після того, як ворог запустив ракети по території України.

Як повідомляє моніторингова група Кримський вітер, вороже військове повітряне судно припинило фіксуватися в повітрі на висоті 2000 метрів над Генічеським районом.

"Російський Су-34 після пуску ракети по українських містах зник з екранів радарів, повідомляє наше джерело в ЗСУ. Літакопад триває?"- пишуть спостерігачі. відео дня

Вказано, що о 21:15 за київським часом було зафіксовано зліт борту Су-34 з аеродрому Ахтубінськ, а вже о 22:20 він зник з радара.

"До місця падіння літака поїхало не менше 4 пожежних автомобілів і машини швидкої допомоги", - пише група.

Що ще відомо про можливе падіння Су-34 На Херсонщині

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко також вважає, що російський бойовий літак впав.

"А - 50 не єдине, що сьогодні негативно приземлилося. Херсонщина передає привіт!"- написав експерт.

Україна 23 лютого розтрощила літак-розвідник А507

Бійці Головного управління розвідки Міноборони та Повітряних сил ЗСУ у п'ятницю, 23 лютого, знищили літак-розвідник ВКС РФ А50У. У Мережі поширили кадри пожежі на місці падіння ворожого літака. Він був збитий у районі Азовського моря.

Коментуючи крах А50У, в Росії заявили, що, мовляв, на місці падіння бойової машини "горить очерет". Росіяни назвали свій же літак "невстановленим літальним об'єктом".

В Оперативному штабі Краснодарського краю повідомили, що впали 2 "літальних апарати". Проте не уточнили, які.

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