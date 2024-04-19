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ЗСУ збили бомбардувальник Ту-22М3 унікальною зброєю: Буданов розкрив нові деталі

Руслана Заклінська
19 квітня 2024, 19:05
Щоб ударити по літаку РФ на відстані понад 300 км від кордону, радянський ЗРК С-200 потрібно було б повністю переробити, зазначив експерт Defence Express.
ЗСУ збили бомбардувальник Ту-22М3 унікальною зброєю: Буданов розкрив нові деталі
Чим ЗСУ змогли збити російський Ту-22М3 / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Mash, uk.wikipedia.org

Українські військові використовують різні системи для нанесення ударів по стратегічно важливих для Росії військових літаках. Про це керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, коментуючи знищення дальнього стратегічного бомбардувальника Ту-22М3.

"Застосовуються різні системи. Цього разу ми застосували те, що ми зробили з нуля зі старих складових. Дещо модернізували. Інженери гарно попрацювали, повірте", - сказав Буданов.

Видання hromadske, посилаючись на власне джерело, знайоме з ситуацією, стверджує, що російський стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3 Україна збила за допомогою ЗРК С-200.

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"Сили оборони України збили стратегічний російський бомбардувальник Ту-22М3 із зенітного ракетного комплексу С-200, розробленого ще в СРСР", - зазначили у повідомленні.

За словами військового експерта Defence Express Івана Киричевського, для того, щоб ударити по російському літаку на відстані понад 300 км від кордону, радянські ракети та установки потрібно було б кардинально переробити.

"Щодо знищення російського Ту-22М3, то можна тільки робити припущення, як саме це могло відбутися. Для того, щоб ураження стало можливим на заявленій дистанції понад 300 км від державного кордону, то той самий С-200 треба було настільки радикально переробити, що від цього старого радянського комплексу повинно було не залишитися нічого. Навіть зенітну ракету 5В27, яка може летіти так далеко, теж треба було переробити. Тобто поміняти бойову частину, зробити кращу електроніку, збільшити дальність польоту", - розповів Киричевський в ефірі "Еспресо".

Крім цього, радянський стаціонарний комплекс С-200 треба було б перетворити на мобільний. Кричевський наголосив, що для того, щоб у російських окупантів було менше даних про те, як Україні вперше вдалося збити Ту-22М3, і, щоб ця історична подія ще повторилась, в інформаційному просторі варто робити тільки припущення.

"Тобто це зовсім нова унікальна розробка, яка має кращі характеристики, ніж той самий радянський С-200, яку треба буде масштабувати", - додав експерт.

ЗСУ збили бомбардувальник Ту-22М3 унікальною зброєю: Буданов розкрив нові деталі
Що відомо про літаки Ту-22 / Інфографіка: Главред

Збиття літака Ту-22М3 19 квітня - деталі удару

Нагадаємо, 19 квітня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил разом з ГУР вперше знищили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який атакував українські міста крилатими ракетами Х-22. Також у результаті атаки було вперше знищено дві російські ракети Х-22.

Крім цього, речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що збиття Ту-22М3 є вендетою за обстріли українських міст, зокрема Дніпра та Дніпропетровщини. Він наголосив, що це послабить спроможності Росії в обстрілах України.

Як повідомляв Главред, після збиття російського бомбардувальника Ту-22М3, інший літак, що брав участь в атаці на Україну, змушений був розвернутися і не здійснив пуску ракет. ЗСУ збили бомбарлувальник на відстані близько 300 км від кордону України.

Що таке літак Ту-22М

Ту — 22М ("виріб 45", за кодифікацією НАТО: Backfire) - радянський і російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Може нести ядерну зброю, повідомляє "Вікіпедія".

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