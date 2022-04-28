Вантаж 200 для Севастополя: ЗСУ ліквідували командира з розвідбату морпіхів РФ

Олексій Охота був командиром взводу розвідників РФ.
В тимчасово окупованому РФ Севастополі поховали командира розвідувального взводу розвідувального батальйону 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії Олексія Охоту.
Він був ліквідований ЗСУ після початку агресії РФ в Україні, розповів глава окупаційної влади Сквастополя Михайло Развожаєв.
"Олексій Іванович (Охота) народився в селищі Беркакіт, м. Нерюнгрі якутської АРСР. У 2010 році закінчив далекосхідне вище військове командне училище. З 2013 року служив у нашій 810-й окремій бригаді морської піхоти. Був командиром взводу снайперів, потім став командиром розвідроти, взводу, командиром десантно-штурмової роти. З 2018 року став командиром розвідувального взводу розвідбатальйону", – йдеться в повідомленні.
На даний момент російська влада Севастополя офіційно повідомила про загибель на материковій Україні не менше 28 російських військових, які проживали в Севастополі, і одного загиблого старшого мічмана з затопленого ракетного крейсера Москва.
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Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували підполковника російських окупаційних військ В'ячеслава Савінова.
Знищений окупант був начальником артилерійської розвідки 49 армії РФ. Він був знищений в Україні ще 12 березня.
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