Потужні вибухи прогриміли в ніч на суботу о 2:30 в двох населених пунктах поблизу Шахтарську.

ЗСУ розгромили бази окупантів під Шахтарськом / Wikipedia, УНІАН

ВСУ розбомбили базу окупантів під Шахтарськом. Було ліквідовано понад 100 російських загарбників.

Як повідомляє донецька пропагандистка Юлія Андрієнко удар було завдано в ніч з п'ятниці на суботу. Одна з очевидиць розповіла, що вибухову хвилю відчули люди в багатьох населених пунктів, розташованих поблизу.

За даними Андрієнка, потужні вибухи сталися в ніч на суботу о 2:30 в двох населених пунктах поблизу Шахтарську: в Садовому і Давидівці.

"У Садовому поселили (окупантів - ред.) в колишньому дитячому садку, залишилася одна стіна. Хвиля докотилася до мого хутора, будинок здригнувся, крізь сон я тільки сказала: "такої сили вибуху і такі бахи ми ще не відчували тут". На Давидівці (окупанти - ред.) розташовувалися в клубі, теж в мотлох. На Садовому живе племінниця. Вранці дістали тільки 20 осіб. І там, і там було по 50, начебто. Такий смуток. У новорічну ніч теж був приліт, знову будинок хитнуло. Всі мережі мовчать", - повідомила очевидиця.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

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