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Швалєв поїхав в пакеті: ЗСУ ліквідували начальника російських розвідників

25 грудня 2022, 13:20
Заступник начальника російських розвідників Євген Швалєв був родом з Башкортостану.
ликвидированный оккупант
ЗСУ ліквідувала начальника російських розвідників / Колаж фото Анатолій Штефан, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Українські військові ліквідували заступника начальника російських розвідників Євгена Швалєва. Про це повідомляє український офіцер Анатолій Штефан ("Штірліц").

Швалєв був заступником начальника штабу з розвідки 12-ї гвардійської окремої інженерної бригади Центрального військового округу Росії.

"Швалєв Євген успішно демобілізований", - написав Штефан.

Глава муніципалітету Рішат Мансуров підтвердив ліквідацію Швалєва і повідомив, що він був родом з Чишмінського району Башкортостану. Окупанта поховали у п'ятницю, 23 грудня.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з позивним "Ташай", який раніше був відомий як кілер "Колобок". У 2016 році його засудили до 19 річного тюремного терміну, але нещодавно завербували в ПВК Вагнер.

Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували екс-інкасатора Ігоря Богаченко, який був засуджений за пограбування банку в Зеленодольську (Татарстан). Приблизно 4 місяці тому колишній Інкасатор прийняв пропозицію ПВК "Вагнер" і відправився на війну проти України.

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