Рідкісний птах: ЗСУ ліквідували окупанта з "П'ятнашки"

ВСУ ліквідували російського окупанта, який перебував у банді бойовиків "ДНР" "П'ятнашки".
Бойовик НЗФ "П'ятнашка" Нодік, він же Мадбей Абіджба, був убитий в боях біля Авдіївки, повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе.
"Громадянин неіснуючої держави Абхазія, віддав життя за неіснуючі "Л/ДНР", маючи два Георгіївські хрести - знаки добровольця Донбасу та інші неіснуючі нагороди", - повідомив розслідувач.
Що таке "П'ятнашки"?
Батальйон "П'ятнашка" - незаконне збройне формування, сформоване переважно з абхазів, під час війни на сході України воювало в лавах російських бойовиків. Формування входить до складу 100-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.
Раніше повідомлялося, що під Бахмутом був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з позивним "Ташай", який раніше був відомий як кілер "Колобок". У 2016 році його засудили до 19 річного тюремного терміну, але нещодавно завербували в ПВК Вагнер.
Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували екс-інкасатора Ігоря Богаченко, який був засуджений за пограбування банку в Зеленодольську (Татарстан). Приблизно 4 місяці тому колишній Інкасатор прийняв пропозицію ПВК "Вагнер" і відправився на війну проти України.
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