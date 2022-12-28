Рідкісний птах: ЗСУ ліквідували окупанта з "П'ятнашки"

У нього були два Георгіївські хрести - знаки добровольця Донбасу та інші неіснуючі нагороди.

ЗСУ ліквідували окупанта з "П'ятнашки" / t.me/OSINTGeorgia

ВСУ ліквідували російського окупанта, який перебував у банді бойовиків "ДНР" "П'ятнашки".

Бойовик НЗФ "П'ятнашка" Нодік, він же Мадбей Абіджба, був убитий в боях біля Авдіївки, повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе .

"Громадянин неіснуючої держави Абхазія, віддав життя за неіснуючі "Л/ДНР", маючи два Георгіївські хрести - знаки добровольця Донбасу та інші неіснуючі нагороди", - повідомив розслідувач.

Що таке "П'ятнашки"? Батальйон "П'ятнашка" - незаконне збройне формування, сформоване переважно з абхазів, під час війни на сході України воювало в лавах російських бойовиків. Формування входить до складу 100-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з позивним "Ташай" , який раніше був відомий як кілер "Колобок". У 2016 році його засудили до 19 річного тюремного терміну, але нещодавно завербували в ПВК Вагнер.

Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували екс-інкасатора Ігоря Богаченко , який був засуджений за пограбування банку в Зеленодольську (Татарстан). Приблизно 4 місяці тому колишній Інкасатор прийняв пропозицію ПВК "Вагнер" і відправився на війну проти України.

Читайте також: