Потужний вибух у Донецьку: ліквідовано топпосадовця зі Слідкому РФ

Євген Рибаков загинув після недавнього обстрілу донецького готелю "Вікторія".

Євген Рибаков / Telegram

У захопленому РФ Донецьку в результаті обстрілу загинув заступник начальника відділу військового слідчого управління Слідчого комітету РФ з об'єднаного угруповання військ підполковник юстиції Євген Рибаков.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Слідчого комітету РФ.

Уточнюється, що військовий слідчий РФ загинув в ході так званої "спеціальної військової операції", як в РФ називають війну проти України.

За даними російських пропагандистів, Рибаков загинув після недавнього обстрілу готелю "Вікторія".

Нагадаємо, в Маріуполі партизани знищили російського загарбника з окупаційної адміністрації, ще один отримав поранення.

В районі окупаційної адміністрації був підірваний автомобіль ВАЗ білого кольору, перефарбований в болотний камуфляж. За кермом перебував військовий чиновник.

Раніше повідомлялося, що в Луганську, захопленому російськими окупантами, прогримів вибух в будівлі "генеральної прокуратури" терористичної "ЛНР".

В результаті вибуху загинув "генпрокурор" "ЛНР" Сергій Горенко.

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