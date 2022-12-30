Потужний вибух у Донецьку: ліквідовано топпосадовця зі Слідкому РФ

У захопленому РФ Донецьку в результаті обстрілу загинув заступник начальника відділу військового слідчого управління Слідчого комітету РФ з об'єднаного угруповання військ підполковник юстиції Євген Рибаков.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Слідчого комітету РФ.
Уточнюється, що військовий слідчий РФ загинув в ході так званої "спеціальної військової операції", як в РФ називають війну проти України.
За даними російських пропагандистів, Рибаков загинув після недавнього обстрілу готелю "Вікторія".
Нагадаємо, в Маріуполі партизани знищили російського загарбника з окупаційної адміністрації, ще один отримав поранення.
В районі окупаційної адміністрації був підірваний автомобіль ВАЗ білого кольору, перефарбований в болотний камуфляж. За кермом перебував військовий чиновник.
Раніше повідомлялося, що в Луганську, захопленому російськими окупантами, прогримів вибух в будівлі "генеральної прокуратури" терористичної "ЛНР".
В результаті вибуху загинув "генпрокурор" "ЛНР" Сергій Горенко.
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