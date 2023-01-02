'Санта спакував у мішки 400 окупантів': з'явилися деталі удару ЗСУ по окупованій Макіївці

Потужного удару HIMARSами ЗСУ завдали на Новий рік - близько 12 години. Російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.

ЗСУ рознесли ПТУ в Макіївці / скріншот

У ніч на 1 січня 2023 року Сили оборони України завдали удару по місцю базування російських військовослужбовців в окупованій Макіївці Донецької області. Будівля повністю знищена. Внаслідок удару загинули 400 і поранено 300 окупантів.

Російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19. Як повідомляєУправління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram, завдяки точному удару в Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У Мережі також з'явилося відео з місця події. На кадрах видно, що приміщення, в якому перебували мобілізовані росіяни, повністю зруйновано.

Будівля професійно-технічного училища №19 у Макіївці повністю зруйнована / Фото ВЧК-ОГПУ

У Мережі пишуть, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники відзначати Новий рік.

Величезні втрати окупантів у Макіївці фактично підтвердили російські пропагандисти. Так, ведучий телеканалу "Росія 1" Володимир Соловйов репостнув у своєму Telegram повідомлення про те, що поширення інформації про військові втрати карається російським законодавством до 15 років ув'язнення.

Пропагандист Андрій Медведєв обурився недбалістю окупантів, яка призвела до великих втрат особового складу.

"По Макіївці коротко. У кожної надзвичайної події є ім'я, прізвище, по батькові та посада. На 10 місяць війни вважати противника дурнем, який не бачить нічого – небезпечно і злочинно. Розміщувати особовий склад де завгодно в будівлях замість того, щоб розміщувати в укриттях - це пряма допомога ворогові", - написав він у Telegram.

На каналі "Заставний" зазначили, що інцидент у Макіївці – прорахунок командування окупантів рівня трибуналу. Шойгу там назвали "ворогом народу".

У російському пропагандистському каналі "Старше Едди" написали, що "наказ розмістити особовий склад в безпосередній близькості від лінії фронту в будівлі ПТУ, міг віддати лише злочинець. Не дебіл, не дегенерат, а саме злочинець".

Як повідомляв Главред, ЗСУ ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

Крім того, на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа вірна".

Інші новини: