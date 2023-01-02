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"Санта спакував у мішки 400 окупантів": з'явилися деталі удару ЗСУ по окупованій Макіївці

2 січня 2023, 09:50
Потужного удару HIMARSами ЗСУ завдали на Новий рік - близько 12 години. Російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.
ЗСУ рознесли ПТУ в Макіївці
ЗСУ рознесли ПТУ в Макіївці / скріншот

У ніч на 1 січня 2023 року Сили оборони України завдали удару по місцю базування російських військовослужбовців в окупованій Макіївці Донецької області. Будівля повністю знищена. Внаслідок удару загинули 400 і поранено 300 окупантів.

Російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19. Як повідомляєУправління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram, завдяки точному удару в Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників отримали поранення різного ступеня тяжкості.

'Санта спакував у мішки 400 окупантів': з'явилися деталі удару ЗСУ по окупованій Макіївці

У Мережі також з'явилося відео з місця події. На кадрах видно, що приміщення, в якому перебували мобілізовані росіяни, повністю зруйновано.

Будівля професійно-технічного училища №19 в Макіївці повністю зруйнована
Будівля професійно-технічного училища №19 у Макіївці повністю зруйнована / Фото ВЧК-ОГПУ

У Мережі пишуть, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники відзначати Новий рік.

'Санта спакував у мішки 400 окупантів': з'явилися деталі удару ЗСУ по окупованій Макіївці

Величезні втрати окупантів у Макіївці фактично підтвердили російські пропагандисти. Так, ведучий телеканалу "Росія 1" Володимир Соловйов репостнув у своєму Telegram повідомлення про те, що поширення інформації про військові втрати карається російським законодавством до 15 років ув'язнення.

'Санта спакував у мішки 400 окупантів': з'явилися деталі удару ЗСУ по окупованій Макіївці

Пропагандист Андрій Медведєв обурився недбалістю окупантів, яка призвела до великих втрат особового складу.

"По Макіївці коротко. У кожної надзвичайної події є ім'я, прізвище, по батькові та посада. На 10 місяць війни вважати противника дурнем, який не бачить нічого – небезпечно і злочинно. Розміщувати особовий склад де завгодно в будівлях замість того, щоб розміщувати в укриттях - це пряма допомога ворогові", - написав він у Telegram.

На каналі "Заставний" зазначили, що інцидент у Макіївці – прорахунок командування окупантів рівня трибуналу. Шойгу там назвали "ворогом народу".

'Санта спакував у мішки 400 окупантів': з'явилися деталі удару ЗСУ по окупованій Макіївці

У російському пропагандистському каналі "Старше Едди" написали, що "наказ розмістити особовий склад в безпосередній близькості від лінії фронту в будівлі ПТУ, міг віддати лише злочинець. Не дебіл, не дегенерат, а саме злочинець".

'Санта спакував у мішки 400 окупантів': з'явилися деталі удару ЗСУ по окупованій Макіївці

Як повідомляв Главред, ЗСУ ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

Крім того, на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа вірна".

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