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"ЗСУ проникли на 1-2 км": Подоляк спрогнозував, коли обвалиться російський фронт

Альона Вороніна
3 липня 2023, 15:54 оновлено 3 липня, 15:56
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Нинішні дії українських військових матимуть накопичувальний ефект, і скоро фронт окупантів може обвалитися по всій довжині.

Украинские военные, Михаил Подоляк
Подоляк спрогнозував, коли обвалиться російський фронт/ колаж: Главред, фото: ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, ОПУ

Українські військові уже проникли на 1-2 кілометри по всій лінії оборони російських окупантів. У той же час збільшується інтенсивність роботи захисників України по тиловій інфраструктурі та інфраструктурі підвезення ворога.

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю "УНІАН". За його словами, зараз зростає інтенсивність бойових дій.

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"Зараз йде так званий капітальний сценарний період, коли інтенсивність бойових дій зростає, вгризання в перший ешелон проходить", – зазначив він.

За його словами, дії українських військових проти противника на полі бою мають накопичувальний ефект. І в якийсь момент це дасть хороший результат, і може бути обвал російського фронту по всій лінії. Подоляк зазначив, що російський фронт може обвалитися через тиждень, можливо місяць або півтора.

Він додав, що країна-агресорка Росія розуміє ставку у цій війні. Радник голови ОП зазначив, що загарбники кинули на війну проти України "практично все, що могли мобілізувати" – понад 300 тисяч окупантів, об'ємні мінні поля та об'ємні інженерні конструкції.

"Все це треба буде зламати, безумовно, це можливо зробити, тому що деморалізація російського угруповання істотна, внутрішній конфлікт суттєвий, а те, що після заколоту відбувається з генералітетом, теж суттєво", – сказав радник голови ОП.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше видання The Washington Post із посиланням на американського військового писало, що контрнаступ ЗСУ рухається повільно через кілька причин. Серед них – мінні загородження, відсутність ефекту раптовості і недостатні логістичні проблеми у росіян.

Головнокомандувач Збройними силами генерал Валерій Залужний прокоментував ситуацію навколо контрнаступу ЗСУ. В інтерв'ю американському виданню The Washington Post він наголосив, що його "дратують" коментарі щодо "повільного" наступу ЗСУ.

"Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", – зазначив український воєначальник.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне до звільнення захоплених військами країни-агресора Росії територій, але хоче зберегти свій народ. Для повноформатної реалізації контрнаступальної операції ЗСУ потрібен час. Захід повинен прискорити постачання зброї.

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