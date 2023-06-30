УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Це не шоу": Залужний різко відповів критикам щодо темпів контрнаступу ЗСУ

Олексій Тесля
30 червня 2023, 13:14 оновлено 30 червня, 13:26
32
Кожен день, кожен метр дається українським захисникам кров'ю, підкреслив головком ЗСУ.
Залужний
Валерій Залужний прокоментував темпи контрнаступу ЗСУ / 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, Офіс президента

Головнокомандувач Збройними силами генерал Валерій Залужний прокоментував ситуацію навколо контрнаступ ЗСУ.

В інтерв'ю американському виданню The Washington Post він підкреслив, що його "дратують" коментарі щодо "повільного" наступу ЗСУ.

"Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", - зазначив український воєначальник.

відео дня

За його словами, без повного постачання плани контрнаступу взагалі нездійсненні, при цьому його темпи не такі швидкі, як хотілося б спостерігачам.

Головком ЗСУ впевнений в тому, що український контрнаступ міг би просуватися швидше, а для цього українцям потрібно більше кожного виду зброї і винищувачі F-16 і нагадав, що західні країни без переваги в повітрі такі операції навіть не почали б.

При цьому український генерал каже, що доктрина НАТО, яка аналогічна російській, і має на увазі перевагу в повітрі для початку наземних операцій глибокого проникнення.

"А Україна, переходячи до наступальних операцій, якої доктрини повинна дотримуватися? НАТО? Російської Федерації? Або це не наша справа?", - поставив він риторичне запитання.

Крім того, Залужний нагадав, що біля західних кордонів України зараз знаходиться вдвічі більше літаків НАТО, ніж російських, які атакують Україну.

"Чому б нам не взяти звідти хоча б третину і перевезти сюди? Ніхто не каже, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків. Досить буде дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні. Тому що іншого шляху немає. Тому що противник використовує інше покоління авіації. Це як якщо б ми зараз пішли в наступ з луками і стрілами, і всі сказали б: "Ти що, сказився?". Але з цим питанням: "Ні, ні", — додав головком ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ

На український літній контрнаступ чекає успіх, а недавні скромні досягнення є лише "прев’ю" до прийдешніх результатів. Про це раніше заявив міністр оборони України Олексій Резніков

Міністр відкидає сумніви в успіху літнього контрнаступу і заявляє, що деокупація кількох сіл протягом останніх тижнів була "не головною подією" в запланованому Києвом наступі. Також Резніков заявив, що ЗСУ досягли "певних успіхів", про які Генеральний штаб не розголошує, щоб не наражати на небезпеку війська.

Україна має все необхідне для перемоги у війні проти країни-агресора Росії, до того ж США вже оголосили про надання додаткової допомоги українцям для захисту від російських окупантів.

Зараз контрнаступ українських сил знаходиться на початковому етапі. Основні події на фронті відбуватимуться протягом найближчих тижнів і місяців. Про це раніше сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

Контрнаступ ЗСУ відбувається не дуже швидко з кількох причин. Зокрема, українським військовим заважають швидше рухатися вперед мінні поля, які встановила російська окупаційна армія. Захисникам України доводиться пробиратися крізь такі мінні поля, встановлені загарбниками перед своїми основними позиціями.

Але це не єдина причина, яка гальмує український контрнаступ. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на американського військового.

Більше новин:

Валерій Залужний війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

"Це не шоу": Залужний різко відповів критикам щодо темпів контрнаступу ЗСУ

"Це не шоу": Залужний різко відповів критикам щодо темпів контрнаступу ЗСУ

13:14 Україна
Україна повинна вийти на кордони 1991-го до кінця року - Буданов

Україна повинна вийти на кордони 1991-го до кінця року - Буданов

13:01 Україна
"Головоріз" промахнувся, його слабкість зростає: Путін потрапив на обкладинку The Economist

"Головоріз" промахнувся, його слабкість зростає: Путін потрапив на обкладинку The Economist

12:06 Світ
Всі головні новини

Останні новини

13:14

"Це не шоу": Залужний різко відповів критикам щодо темпів контрнаступу ЗСУ

13:01

Україна повинна вийти на кордони 1991-го до кінця року - Буданов

12:58

Інноваційні фінансові інструменти стимулюватимуть трудову міграцію – Руслан Алієв актуально

12:43

Більшість робить це неправильно: як правильно обрізати півонії на зиму

12:22

Підвищення пенсій в Україні з 1 липня: кому збільшать виплати на 20%

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:06

"Головоріз" промахнувся, його слабкість зростає: Путін потрапив на обкладинку The Economist

12:05

Гороскоп на завтра 1 липня 2023: Рибам - досягнення, Тельцю - новий погляд

11:46

ЗСУ наступають в усіх напрямках, ініціативу перехоплено - Міноборони

11:37

Суровікін був таємним VIP-членом ПВК Вагнера: журналісти CNN розкрили деталі

Реклама
11:09

ФСБ РФ отримала завдання вбити Пригожина - Буданов

11:00

Війна тисне на гривню: економіст розповів, що буде з доларом до кінця року

10:51

Усунення Путіна і ліквідація Пригожина: експерт дав прогноз і назвав терміни

10:38

Грози чергуватимуться зі спекою: якою буде погода в Україні в липні 2023

10:21

Кошлаті косми: Лорак здивувала недоглянутою посіченою зачіскою

10:20

В Україні підскочуть ціни на бензин і дизель: паливо подорожчає вже в липні

09:51

Курс долара після війни: чи чекати на різке падіння гривні – прогноз експерта

09:46

Алла Костромічова знову стала мамою і розсекретила рідкісне ім'я дочки

09:45

Обіцяв "відмазати" від екстрадиції за $ 50 тисяч: нардепа викрили на шахрайствіВідео

09:39

Окупанти Росії поступово залишають територію ЗАЕС - ГУР

09:30

Любовний гороскоп на липень 2023: чи можна вступати в шлюб і заводити новий романВідео

Реклама
09:00

Пригожин здатний відібрати владу у Лукашенка - Андрій СанніковЕксклюзив

08:58

Синець біля ока та різке "схуднення": експерт про дивний візит Путіна в Дагестан

08:36

Гороскоп на липень 2023 для Риб: повернення боргів і стосунків з минулогоВідео

08:26

Арешт Суровікіна: чому Путін опинився на розтяжціПогляд

08:22

"Потрібно поступитися частиною території України Росії": Трамп знову підіграв Путіну

08:12

ЗСУ захопили стратегічну ініціативу та оточують окупантів у Бахмуті – ISW

07:25

Європарламент хоче розпочати переговори щодо членства України в ЄС у грудні - Politico

06:53

Вибухи у Миколаєві та Запоріжжі: окупанти атакували дронами, спалахнула пожежа

06:52

Путін перестав боятися, або просто не шкодує двійниківПогляд

06:33

Гороскоп на липень 2023 для Водоліїв: чим здивує другий місяць літаВідео

05:55

Який французький манікюр зараз в моді: найгарніший літній френч 2023Фото

05:30

Коли можна знімати перець з куща: поради, про які знає не кожен дачник

05:05

Пігулки вживають "під час їди", а не "під час їжі": Авраменко пояснив, чому такВідео

04:40

Офіційно холостяк: Сергій Жадан розлучився із дружиною

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 30 червня

03:15

Навіщо класти лавровий лист у варену квасолю: результат буде неймовірним

03:14

"Хрю-хрю": путіністка Семенович закинула себе і зганьбилася з жирним десертом

03:05

Три речі, які не можна позичати сусідам: потім нарікайте на себе

02:40

Економна наречена мільярдера Безоса показала стильний пляжний лук за 2 тис. грн

02:10

"Меркурій буде напруженим": астролог назвав дні у липні, коли не варто нікуди їхатиВідео

Реклама
01:36

Підрив Росією ЗАЕС призупинить наступ ЗСУ: Коваленко спрогнозував терміни

01:00

Що робити з поганим подарунком: викинути не соромно

29 червня, четвер
23:43

У Зеленського назвали умову, за якої президент поїде на саміт НАТО у Вільнюс

23:05

Посланець Папи зустрівся із омбудсмен РФ, яку розшукує Гаага за викрадення дітей

22:49

"Нейтральна держава": Австрія проти гарантій безпеки для України

22:39

Як отримати багато врожаю огірків: простий секрет шаленого врожаю

22:32

"Маю великі сумніви": Пономарьов розповів, чи доживе Путін до наступних виборівВідео

21:49

Гороскоп на липень 2023 для Козерогів: що відбуватиметься у коханні, фінансах, роботіВідео

21:47

"Це просто шик": російський генерал цинічно зрадів смертям у КраматорськуФотоВідео

21:25

"Розуміють нагальну необхідність": США близькі до надання ЗСУ систем ATACMS - WSJ

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти