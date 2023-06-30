"Це не шоу": Залужний різко відповів критикам щодо темпів контрнаступу ЗСУ

Кожен день, кожен метр дається українським захисникам кров'ю, підкреслив головком ЗСУ.

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Валерій Залужний прокоментував темпи контрнаступу ЗСУ / 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, Офіс президента

Головнокомандувач Збройними силами генерал Валерій Залужний прокоментував ситуацію навколо контрнаступ ЗСУ.

В інтерв'ю американському виданню The Washington Post він підкреслив, що його "дратують" коментарі щодо "повільного" наступу ЗСУ.

"Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", - зазначив український воєначальник.

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За його словами, без повного постачання плани контрнаступу взагалі нездійсненні, при цьому його темпи не такі швидкі, як хотілося б спостерігачам.

Головком ЗСУ впевнений в тому, що український контрнаступ міг би просуватися швидше, а для цього українцям потрібно більше кожного виду зброї і винищувачі F-16 і нагадав, що західні країни без переваги в повітрі такі операції навіть не почали б.

При цьому український генерал каже, що доктрина НАТО, яка аналогічна російській, і має на увазі перевагу в повітрі для початку наземних операцій глибокого проникнення.

"А Україна, переходячи до наступальних операцій, якої доктрини повинна дотримуватися? НАТО? Російської Федерації? Або це не наша справа?", - поставив він риторичне запитання.

Крім того, Залужний нагадав, що біля західних кордонів України зараз знаходиться вдвічі більше літаків НАТО, ніж російських, які атакують Україну.

"Чому б нам не взяти звідти хоча б третину і перевезти сюди? Ніхто не каже, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків. Досить буде дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні. Тому що іншого шляху немає. Тому що противник використовує інше покоління авіації. Це як якщо б ми зараз пішли в наступ з луками і стрілами, і всі сказали б: "Ти що, сказився?". Але з цим питанням: "Ні, ні", — додав головком ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ

На український літній контрнаступ чекає успіх, а недавні скромні досягнення є лише "прев’ю" до прийдешніх результатів. Про це раніше заявив міністр оборони України Олексій Резніков

Міністр відкидає сумніви в успіху літнього контрнаступу і заявляє, що деокупація кількох сіл протягом останніх тижнів була "не головною подією" в запланованому Києвом наступі. Також Резніков заявив, що ЗСУ досягли "певних успіхів", про які Генеральний штаб не розголошує, щоб не наражати на небезпеку війська.

Україна має все необхідне для перемоги у війні проти країни-агресора Росії, до того ж США вже оголосили про надання додаткової допомоги українцям для захисту від російських окупантів.

Зараз контрнаступ українських сил знаходиться на початковому етапі. Основні події на фронті відбуватимуться протягом найближчих тижнів і місяців. Про це раніше сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

Контрнаступ ЗСУ відбувається не дуже швидко з кількох причин. Зокрема, українським військовим заважають швидше рухатися вперед мінні поля, які встановила російська окупаційна армія. Захисникам України доводиться пробиратися крізь такі мінні поля, встановлені загарбниками перед своїми основними позиціями.

Але це не єдина причина, яка гальмує український контрнаступ. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на американського військового.

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