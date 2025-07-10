'Кількість жертв зростатиме': унаслідок удару РФ по Києву загинула капрал поліції

Що відомо:
- У Києві внаслідок удару РФ загинула поліцейська
- Кількість постраждалих у Києві зростає
Унаслідок російських ударів по Києву в ніч на 10 липня загинула поліцейська, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
У Подільському районі загинули 2 жінки: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену, розповів він.
У 8 районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торговельна, транспортна інфраструктура, зазначив міністр.
Дивіться відео - РФ обстріляла Київ:
"Понад десяток людей поранено. І, на жаль, кількість жертв зростатиме. Люди продовжують звертатися по медичну допомогу. Триває поквартирний обхід постраждалих будинків - поліція перевіряє, чи не залишився хтось без допомоги. На місцях ударів одразу розгорнули оперативні штаби", - додав Клименко.
Що відомо про постраждалих і руйнування
Уже шістнадцять постраждалих зафіксовано внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на Київ, повідомляє міський голова Віталій Кличко.
"На цей момент уже 16 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. 10 із них медики госпіталізували, решті надали допомогу на місці або амбулаторно", - написав київський мер у Telegram.
Дивіться відео - у Києві прогриміли потужні вибухи:
У Подільському районі внаслідок ворожої атаки практично повністю знищено амбулаторію Центру первинної медико-санітарної допомоги, повідомляє міський голова Віталій Кличко.
"У Подільському районі внаслідок ворожої атаки практично повністю знищено амбулаторію Центру первинної медико-санітарної допомоги № 1", - написав київський мер.
Дивіться відео - наслідки обстрілу Києва:
Раніше повідомлялося про те, щокількість постраждалих продовжує збільшуватися. Відомо про людей, які дістали травми внаслідок атаки.
Як повідомляв Главред, у ніч на 10 липня російські війська здійснили атаку на Київ дронами "Шахед". Близько 01:43 у Києві прогриміла серія потужних вибухів. У Шевченківському районі сталася пожежа в житловому будинку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в ніч на 9 липня росіяни встановили новий антирекорд. Ворог застосував проти України 728 ударних дронів.
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Про персону: Віталій Кличко
Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.
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