Захід здивований: як Україна ламає стереотипи про війну майбутнього

Україна швидко розробляє та впроваджує безпілотники, що змінюють сучасний підхід до ведення війни на полі бою.

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Оборонні стартапи в Україні отримують оперативний зворотній зв’язок від військових і миттєво вдосконалюють свої розробки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

Україна створює безпілотники й інноваційні бойові системи для фронту

Оборонні розробки України швидко адаптуються під бойові умови

Бюджет обмежує виробничі можливості, але країна залучає інвестиції

Оборонна технологічна революція в Україні змушує Захід переглядати підходи до військових поставок. У той час як Росія продовжує покладатися на численну армію, масовані ракетні обстріли та дронові атаки, Україна демонструє інший підхід — створення сучасних безпілотників, роботизованих платформ і передових систем у надкороткі терміни й з обмеженим бюджетом.

Як повідомляє Business Insider, саме цей підхід нині привертає увагу провідних аналітиків і військових стратегів. За словами старшого наукового співробітника Інституту Гудзона Браяна Кларка, Україна "створює модель, яку зараз прагнуть наслідувати інші збройні сили". Він наголосив, що модульність, гнучкість і швидке реагування на потреби фронту формують нову парадигму у військовому виробництві.

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"Хоча невеликі FPV-безпілотники, що використовуються обома сторонами, можливо, не будуть корисними у війні проти Китаю, підхід до побудови систем на вимогу з використанням модульних компонентів починає зароджуватися і в американській промисловій базі", — додав Кларк.

На думку віцепрезидентки Центру стратегічних і міжнародних досліджень Емілі Хардінг, вирішальну роль у цьому процесі відіграє гостра потреба та швидкість ухвалення рішень: "Потреба і терміновість породжують інновації". Вона підкреслила, що Україна зуміла перевернути звичні моделі розробки та закупівель, постачаючи на фронт модернізовану техніку за лічені тижні.

Один із ключових факторів — тісна взаємодія між оборонними стартапами та підрозділами на передовій. Це забезпечує оперативний зворотний зв’язок, швидке вдосконалення рішень та їхнє негайне впровадження на полі бою.

Як зауважив директор з досліджень зовнішньої політики в Інституті Брукінгса Майкл О'Хенлон, Україна вже демонструє, як безпілотники можуть замінити артилерію: "Це змінює багато речей в сучасному бою, а також вказує шлях до майбутніх ближніх боїв, де можуть домінувати рої безпілотників".

Водночас масштаби впровадження інноваційних розробок наразі обмежені фінансами. Оборонний бюджет України становить близько 12 мільярдів доларів — лише третина від необхідного для повного розкриття потенціалу, за оцінками посадовців.

Дрон Лютий инфографика / Инфографика: Главред

Тому Україна активно працює над залученням західних інвестицій. Як підсумував Даг Клейн: "Україна є невід'ємною частиною будь-якої майбутньої архітектури європейської безпеки. Вона може запропонувати справжні уроки, оскільки ми всі з'ясовуємо, як відродити оборонну промисловість, яка просто не відповідає потребам сучасної війни".

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Як повідомляв Главред, Україна провела успішні випробування балістичної ракети "Сапсан", яка розвиває швидкість до 5,2 Махів і має бойову частину масою 480 кг. За словами Бадрака, ракета вже готова до серійного виробництва, і жодних перешкод для цього наразі немає.

Крім того, військовий експерт Павло Нарожний розповів про ефективність українських керованих авіабомб (КАБ) у боротьбі з російською армією. Він підкреслив, що п’ятисоткілограмовий КАБ здатен легко знищувати будівлі.

Також українська ракета-дрон "Пекло", згадки про яку вперше з’явилися у грудні 2024 року, отримала відеопідтвердження ефективного бойового застосування. Уражено цілі під окупованим Луганськом.

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Про джерело: Business Insider? Business Insider — американський новинний вебсайт бізнесу та технологій, запущений в лютому 2009 року із штаб-квартирою в Нью-Йорку. Портал заснований відомим інтернет-підприємцем Кевіном П. Райаном і є авторитетним аналітичним агентством на яке посилаються такі видання як "Нью-Йорк Таймс" та засоби масової інформації як National Public Radio. За даними самого порталу, які базуються на Google Analytics, він досяг у 2014 році відвідуваності 221 мільйонів чоловік на місяць, пише Вікіпедія.

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