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Машини просто плавають вулицями: одна область України під ударом сильної негоди

Марія Николишин
10 липня 2025, 08:51оновлено 10 липня, 09:26
2638
Ймовірно, дощ у місті триватиме сьогодні цілий день.
Машини просто плавають вулицями: одна область України під ударом сильної негоди
Львів затопило / колаж: Главред, фото: Львівська міська рада, скріншот з відео

Коротко:

  • Річку Зубру, що поблизу Львова, затопило
  • Проїзд транспорту там наразі неможливий
  • Підтоплення спостерігаються і на інших вулицях

Через сильну негоду затопило частину Львова, зокрема річку Зубру, що поблизу міста. Про це повідомила Львівська міська рада.

Зазначається, що наразі там неможливий проїзд транспорту. Опади йтимуть до кінця дня.

відео дня

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко заявив, що у Львові підтоплення спостерігаються на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна. На місцях працюють аварійні бригади.

"Однак доки не припиняться дощі, повноцінно усунути наслідки підтоплень складно. За прогнозами погоди дощ триватиме сьогодні цілий день", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що через негоду постраждали вулиця Трускавецька, проспект Святого Івана Павла II. Також затоплена автодорога Т-14-16 Львів – Меденичі – Пустомити поблизу населеного пункту Сокільники.

Львів затопило - відео:

Машини просто плавають вулицями: одна область України під ударом сильної негоди

"Щодо перехресть на території Львова, то наразі наші камери спостереження не фіксують великого скупчення води. Інформація оновлюється", – додали у міській раді.

У відомстві також оприлюднили кадри, на яких видно затоплення деяких вулиць міста.

  • Негода у Львові 10 липня
    Негода у Львові 10 липня фото: Львівська міська рада
  • Негода у Львові 10 липня
    Негода у Львові 10 липня фото: Львівська міська рада
  • Негода у Львові 10 липня
    Негода у Львові 10 липня фото: Львівська міська рада
  • Негода у Львові 10 липня
    Негода у Львові 10 липня фото: Львівська міська рада
  • Негода у Львові 10 липня
    Негода у Львові 10 липня фото: Львівська міська рада
  • Негода у Львові 10 липня
    Негода у Львові 10 липня фото: Львівська міська рада
  • Негода у Львові 10 липня
    Негода у Львові 10 липня фото: Львівська міська рада
  • Негода у Львові 10 липня
    Негода у Львові 10 липня фото: Львівська міська рада
  • Негода у Львові 10 липня
    Негода у Львові 10 липня фото: Львівська міська рада

Водночас, мер міста Андрій Садовий повідомив, що через потужні дощі у Львові триває підтоплення. Зокрема, є місця, де вода сягає майже 3 метрів — йдеться про нежитлові зони.

"Річка Зубра продовжує виходити з берегів. Існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів. Просимо мешканців перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок", - написав він.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 9 липня у Львівській області вирувала стихія. Зокрема, у селі Журавків Стрийського району були сильні пориви вітру, злива, град і смерч. Одна людина травмувалася під час ліквідації наслідків стихії, її госпіталізовано до місцевої лікарні.

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що 10 липня на заході пройдуть сильні зливи та грози. На решті території України буде сухо та сонячно.

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Про джерело: Львівська міська рада

Львівська міська рада — орган місцевого самоврядування Львівської міської територіальної громади у Львівському районі Львівської області. До 17 липня 2020 року існувала як адміністративно-територіальна одиниця з адміністративним центром у місті Львові. Рада складається з 64 депутатів та голови, пише Вікіпедія.

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