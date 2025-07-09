Розтину не буде: від чого насправді помер зірка "Убити Білла" Майкл Медсен

67-річний Медсен будував плани на майбутнє, яким не судилося збутися.

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Майкл Медсен причина смерті - чому помер актор / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/michaelmadsenofficial

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Майкл Медсен помер 3 липня 2025 року у віці 67 років

Кардіолог зірки розкрив причину смерті

Американський актор Майкл Медсен 3 липня 2025 року був знайдений у своєму будинку в Малібу, Каліфорнія, без свідомості - поліцейські приїхали на виклик, але змогли лише констатувати зупинку серця. Через п'ять днів у пресі опублікували офіційну причину смерті Медсена.

У бесіді з виданням NBCLA кардіолог покійного повідомив, що він особисто підписав свідоцтво про смерть актора, розтин проводитися не буде, а поліція закриває справу, оскільки смерть настала через природні причини, а не внаслідок неправомірних дій.

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За словами медика, у висновку причиною смерті він вказав серцеву недостатність, спровоковану проблемами з серцем і зловживанням алкоголем.

Майкл Медсен причина смерті - чому помер актор / instagram.com/michaelmadsenofficial

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Про персону: Майкл Медсен Майкл Медсен - американський актор, поет, фотограф. Найбільш відомий завдяки співпраці з режисером Квентіном Тарантіно в таких картинах, як "Скажені пси" (1992), "Убити Білла" (2004), "Мерзенна вісімка" (2015). Загалом на рахунку Медсена понад 170 кіноробіт. З-під його пера також вийшло 8 поетичних збірок.

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