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Путін не боїться Трампа й вірить у прорив на фронті найближчим часом - NYT

Руслана Заклінська
9 липня 2025, 23:19
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Зміна риторики Трампа від компліментів до критики не турбує Кремль.
Путін не боїться Трампа й вірить у прорив на фронті найближчим часом - NYT
Путін переконаний, що оборона України впаде найближчим часом / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, кріншот з YouTube

Коротко:

  • Кремль ігнорує заклики Трампа припинити війну в Україні
  • Путін вважає, що перевага Росії на полі бою зростає
  • Путін готовий до можливих нових санкцій Трампа після шестимісячної паузи

Кремль не сприймає серйозно заклики президента США Дональда Трампа до припинення війни в Україні. Лідер РФ Володимир Путін переконаний у спроможності російської армії прорвати українську оборону й досягти зламу на фронті найближчим часом. Про це пише The New York Times з посиланням на джерела, наближені до російської влади.

За словами двох джерел, близьких до Кремля, російський диктатор переконаний, що перевага Росії на полі бою посилюється й вірить, що українська оборона може впасти в найближчі місяці. Крім цього, Путін вважає неможливим припинення бойових дій без значних поступок з боку України.

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"Він не пожертвує своїми цілями в Україні заради покращення відносин з Трампом", - підтверджує слова інсайдерів старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія-Євразія Тетяна Станова.

Водночас очевидна зміна риторики Дональда Трампа - від компліментів на адресу Путіна до відкритого невдоволення - практично не викликає занепокоєння у Кремлі. Речник Кремля Дмитро Пєсков прямо заявив, що Москва "ставиться до цього спокійно".

"Ми очікуємо продовження нашого діалогу з Вашингтоном та наших зусиль щодо відновлення наших серйозно порушених двосторонніх відносин", - сказав Пєсков.

Інсайдери додають, що Путін був готовий до того, що терпіння Трампа може вичерпатися. Він усвідомлює, що Трамп потенційно може запровадити нові санкції проти Росії після шестимісячної паузи під час його президентства. Проте, на даний момент нові санкції залишаються більше риторикою, а питання про посилення американської військової підтримки України поки не обговорюється.

"Якщо немає зростаючих витрат, чому він (Путін) повинен змінювати свою поведінку?" - зазначив експерт з питань Росії у Німецькій раді з міжнародних відносин Стефан Майстер.

Загалом, за словами джерел, Путін задоволений поточною взаємодією з Трампом. Відновлення прямих переговорів між лідерами Росії і США стало для Кремля проривом, поклавши край трирічній дипломатичній ізоляції Москви.

Заяви Трампа про Путіна і допомога Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що глава Кремля постійно виголошує беззмістовні фрази, які "гарно звучать, але не мають сенсу". У зв’язку з неприйнятною поведінкою Володимира Путіна, Трамп схвалив постачання Україні частини оборонного озброєння.

Водночас, за інформацією WSJ, Трамп розглядає можливість передачі Україні ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot для посилення захисту від російських атак.

Однак у питанні військової допомоги не обійшлося без суперечок в адміністрації. Міністр оборони США Піт Гегсет без погодження з Білим домом призупинив військову допомогу Україні. Це вже друге таке рішення з його боку - попереднє у лютому було оперативно скасоване.

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Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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