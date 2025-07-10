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Де Україна може отримати нові танки: аналітики озвучили несподівані варіанти

Руслан Іваненко
10 липня 2025, 00:22
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Польща та Чехія зберігають потенціал для передачі танків, але ключовим бар’єром залишається потреба у новій техніці для себе.
Танки
Аналітики прогнозують затримки з бронетехнікою для України через проблеми з фінансуванням і вичерпані запаси у Європі / Колаж: Главред, фото: УНИАН, скріншот

Коротко:

  • Україна отримає 81 танк Abrams і Leopard 1
  • Подальше постачання бронетехніки під питанням
  • Польща і Чехія залишаються потенційними донорами

Україна готується отримати 49 австралійських танків Abrams M1A1 SA та 32 Leopard 1A5 від Німеччини, Данії та Нідерландів. Водночас подальші перспективи постачання важкої бронетехніки викликають занепокоєння.

Як пише Defense Express, через обмеженість джерел і виробничі та політичні проблеми очікування нових машин може розтягнутися на місяці або навіть роки.

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"В такій ситуації постає питання щодо пошуку нових джерел, яке наводить на досить сумнівні висновки, за якими на нові машини доведеться очікувати у кращому випадку ще місяцями, а в гіршому — роками", — зазначає видання.

Європейські арсенали виснажені, а виробничі обмеження і політичні інтриги додатково ускладнюють ситуацію. Серед потенційних донорів бронетехніки — Польща, Чехія, Угорщина, Болгарія та Словаччина, які мають різні модифікації Т-72. Проте Угорщина, Словаччина і Болгарія, за політичними причинами, швидше за все, не передадуть свої машини.

"Одразу можна відкинути Угорщину, Словаччину та Болгарію, які з політичних причин скоріше за все не передадуть свої машини. Набагато більший успіх буде з Польщею та Чехією, які обидві передавали танки Україні", — йдеться у матеріалі.

Польща, яка отримує нову техніку, зокрема Abrams та K2, може передати Україні додаткові танки, зокрема власні PT-91. Чехія має менші запаси, включно з модернізованими T-72M4CZ, але стикається з фінансовими труднощами при замовленні Leopard 2A8.

"Leopard 2 стоять на озброєнні багатьох країн Європи, але окрема кількість в кожному окремому арсеналі не вражає і тому для нових пакетів допомоги буде потрібна кооперація декількох учасників", — зазначають аналітики.

Де Україна може отримати нові танки: аналітики озвучили несподівані варіанти
Танк Abrams M1A1 / Інфографіка Главред

Закупівля нових танків залишається складним і дорогим процесом. Вартість 18 Leopard 2A8 у Німеччині в 2023 році становила 525,6 млн євро, а 44 танки для Швеції у 2024 році — близько 1 млрд євро.

"При замовленні нових танків для України їх доведеться довго очікувати, але в умовах повномасштабної війни цей варіант краще ніякого, особливо з можливістю пріоритезувати виробництво з отриманням перших партій за рік-два", — додає Defense Express.

Допомога Україні – новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Трамп заявив про відновлення постачання зброї Україні. У Пентагоні заявили про відновлення постачання зброї Україні після слів Дональда Трампа про необхідність допомоги Києву.

Нагадаємо, раніше Німеччина передала Україні пакет військової допомоги. Зокрема, до переліку увійшли майже 40 тисяч снарядів для САУ Gepard і 150 БПЛА HF-1.

Крім того, напередодні чергового засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" Велика Британія оголосила про рекордний пакет військової допомоги Україні. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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Про джерело: Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

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війна в Україні танки військова допомога новини України Танк Abrams
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