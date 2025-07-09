Копія тата: Галкін показав сина Гаррі, який підріс

Максим Галкін поділився фото сина, який підріс.

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Максим Галкін показав дорослого сина / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Коротко:

Який вигляд має зараз син Пугачової та Галкіна

Яким фото поділився російський артист

Російський комік, шоумен і іноземний агент Максим Галкін показав, як змінився його син Гаррі, якого вони виховують разом із російською співачкою Аллою Пугачовою.

На своїй сторінці в Instagram, він опублікував два фото, де показав, як змінився його син за 8 років. "Гаррі та Олень 8 років потому", - написав Галкін, маючи на увазі статую оленя, поруч із яким позує хлопчик.

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Галкін показав, як змінився син Гаррі / Фото Instagram/maxgalkinru

Гаррі дуже змінився - із симпатичного малюка він перетворився на не менш симпатичного хлопчика. До слова, Гаррі дуже схожий на свого тата - Максима Галкіна.

Галкін показав, як змінився син Гаррі / Фото Instagram/maxgalkinru

Чи варто говорити, що коментатори буквально засипали Максима Галкіна компліментами з приводу дітей.

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Максим Галкін - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що після одного зі своїх виступів Максим Галкін публічно вступив у перепалку з прихильницею, яка вирішила висловити своє невдоволення.

На іншому концерті Максим Галкін переспівав відомий хіт Степана Гігііізізнався українською мовою, хто допомагає йому вдосконалювати його навички в солов'їній.

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Про персону: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

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