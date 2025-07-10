Росіян чекає серйозний удар, постраждають мільйони - економіст розкрив план Кремля

Влада РФ уже почала згортати соціальні програми та підвищувати тарифи на ЖКГ, жертвуючи добробутом населення заради фінансування війни, вказує економіст.

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Кремль готує серйозний удар по росіянах / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Ліпсіц:

Росія вже почала скорочувати соціальні програми

Російський мінфін спростував заяви Путіна про розширення іпотеки

Підвищення тарифів на ЖКГ стане серйозним ударом для бідних верств населення

Росія поступово відмовляється від фінансування навіть базових соціальних програм, спрямовуючи всі ресурси на війну. Скорочення підтримки сімей і зростання тарифів на комуналку вже вдарили по мільйонах громадян — і це лише початок соціальної деградації. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський економіст, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

За його словами скорочення держпрограм для населення в Росії вже відбувається і досить серйозне.

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"Давайте візьмемо просту історію. Путін виступав кілька місяців тому і сказав, що "ми продовжуємо підтримувати програми стимулювання народжуваності", і оголосив, що програма пільгової сімейної іпотеки буде розширена: вона буде доступна для сімей з дітьми до 14 років, тоді як раніше поріг був до 8 років. Все це було красиво озвучено в грудні. Потім з цими ідеями прийшли в Мінфін. Той сказав: "Грошей немає, все йде на війну". І всі ці слова Путін повністю дезавуював. Мінфін офіційно відмовився від розширення програми, а віце-прем'єр Хуснуллін, який це курирував, з прикрістю повідомив: розширення не буде", зазначив економіст.

На думку економіста Ліпсіца, російська будівельна галузь фактично опинилася під ударом і стоїть перед масштабною кризою, попри значні інвестиції з боку людей, наближених до Путіна.

Ще одним яскравим прикладом проблем у російській економіці є підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги з 1 липня. Це болюче питання для громадян, адже раніше уряд намагався пом’якшувати таке зростання, дотримуючись принципу, за яким тарифи підвищувалися повільніше, ніж рівень інфляції. Але цього року грошей на це вже не знайшлося — і тарифи зросли швидше за інфляцію.

"Щоб ви розуміли: в деяких регіонах Росії тарифи на ЖКГ в липні піднялися відразу до 40 (!) відсотків. Це величезний удар по бюджету російських сімей. Як вони з цим впораються — незрозуміло. Багаті, звичайно, і оком не моргнуть. А ось для бідних — це серйозний удар. Чим платити — незрозуміло. І це не жарти: в Росії вже зараз накопичений обсяг неплатежів за ЖКГ перевищує трильйон рублів", - додає він.

Дивіться відео інтерв'ю Ігоря Ліпсіца Главреду про проблеми Путіна з економікою РФ:

Ліпсіц зазначає, що ще до нинішнього підвищення багато людей не мали змоги повністю оплачувати комунальні послуги, а тепер на них чекають відключення електрики й газу. Це призведе до поступового погіршення умов життя в багатоквартирних будинках.

Але, підсумовує економіст, у Путіна вже немає ресурсів, аби компенсувати ці витрати з бюджету — і він свідомо жертвує добробутом населення заради продовження війни.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Економічні проблеми РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія, попри інтенсивне нарощування виробництва озброєння та техніки для повітряних атак і штурмів на фронті, дедалі більше занурюється в економічну кризу. Як зазначив російський економіст, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, це посилення скоріше демонструє наближення до фінансового краху, ніж справжнє економічне зростання.

Аналітики Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування (ЦМАКП), пов’язаного з владою РФ, також визнають, що наслідки війни для російської економіки стають критичними.

Водночас, як зауважив голова Комітету економістів України Андрій Новак, Росія вже перебуває за крок до гіперінфляції. На його думку, вибух цін — лише питання часу, і найближчим періодом ціни в РФ можуть перевищити всі попередні межі.

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Про персону: Ігор Ліпсіц Ігор Володимирович Ліпсіц (нар. 18 березня 1950) - російський вчений, доктор економічних наук. Є одним із засновників Вищої школи економіки, повідомляє Вікіпедія. На сьогодні є один з найавторитетніших фахівців в області маркетингу і ціноутворення в Росії. Веде канал на YouTube з лекціями з економіки та маркетингу.

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