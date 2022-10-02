Путін відмовляється від "оборони" Луганщини і прагне утримати Херсонщину із Запоріжчиною - ISW

Утримання окупованої Луганської області у Путіна не в пріоритеті - експерти / Колаж ua.depositphotos.com, УНІАН, Генштаб ЗСУ

Поразка військ Росії під Лиманом Донецької області сигналізує про те, що "оборона" окупованої Луганщини не в пріоритеті глави країни-агресорки Володимира Путіна. Ймовірно, Москва, в першу чергу, прагнутиме утримати захоплені Херсонську і Запорізьку області. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що джерела в Росії та Україні вказали на зміцнення позицій російської окупаційної армії на Херсонщині та Запорожчині. Вороже командування продовжує посилюватися саме там, незважаючи на обвал фронту у Харківській області (включаючи Ізюмське угруповання) і втрату Лиману в Донеччині.

На думку експертів, рішення не посилювати лінію фронту в районі Куп'янська і Лиману, ймовірно, ухвалював сам Путін, а не російське військове командування. Схоже, глава Кремля більше зацікавлений в утриманні окупованих Херсонської та Запорізької областей, а не Луганщини.

"Це передбачає, що Путін набагато більше піклується про утримання стратегічних територій Херсонської та Запорізької областей, ніж про Луганську область", - вважають фахівці.

Крім того, як вважають в Інституті вивчення війни, критика військового командування РФ з боку глави Чечні Рамзана Кадирова і керівника ПВК Вагнер Євгена Пригожина вказує, швидше за все, на підготовку кадрових зміни в міністерстві оборони.

Експерти вважають, що війська Росії не здатні діяти в боях навіть у разі можливого застосування ядерної зброї.

"Хаотичне нагромадження змучених контрактників, спішно мобілізованих резервістів, призовників і найманців не дає функціонувати в ядерному середовищі. Таким чином, будь-які райони, уражені російською тактичною ядерною зброєю, будуть непрохідними для росіян, що, ймовірно, завадить їх просуванню", - підкреслили в ISW.

Сили оборони України в Лимані

У ЗСУ 1 жовтня підтвердили відомості, згідно з якими війська РФ в Лимані Донецької області потрапили в оточення. Українські військові звільнили 5 населених пунктів неподалік від міста. На в'їзді до Лиману захисники встановили прапор України.

Війська України взяли під свій контроль всі шляхи виходу з міста. Волонтери опублікували кадри автоколони, що розтягнулася на сотні метрів. В автомобілях їхали військові РФ, які втекли з Лиману.

Пізніше представник ЗСУ Сергій Череватий уточнив, що українська армія вже в Лимані. Однак у місті ще йдуть бої. Міністерство оборони РФ підтвердило втечу своїх військ.

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