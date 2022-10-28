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ЗСУ пішли вперед на Луганщині і взяли під контроль ключову трасу

28 жовтня 2022, 20:57

ЗСУ просунулися вперед на Луганщині, розповів Сергій Гайдай.

ВСУ, Гайдай
ЗСУ просунулися на Луганщині / Колаж Міноборони України, Суспільне

В Луганській області автомобільна траса Сватове - Кремінна практично перейшла під контроль підрозділів Збройних сил України.

Про це в Facebook повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, але при цьому закликав дочекатися інформації від Генштабу.

"Поки що ми не будемо називати населені пункти конкретно. Краще нехай це зробить Генштаб, але можна сказати, що траса "Сватове-Кремінна" практично під контролем ЗСУ", - пише він.

Разом з тим глава Луганської ОВА також підкреслив, що ЗСУ просунулися вперед на Луганщині.

"Незважаючи на погану погоду, суцільні зливи кілька днів поспіль, все одно, просування є, невелике, але є", - зазначив він.

Гайдай додав, що наступного тижня військові дозволять поділитися деякими фото та відеоматеріалами з деокупованих районів Луганщини.

ЗСУ пішли вперед на Луганщині і взяли під контроль ключову трасу

Просування ЗСУ на Донбасі

Раніше спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах. Окупанти атакують на Донеччині, проте українські військові відбиваються.

Читайте більше:

Сватово Кременная Сергій Гайдай новини Луганської області війна Росії та України
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