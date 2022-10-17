ЗСУ пішли вперед на Луганщині: "чмобіків" окупанти використовують як "гарматне м'ясо"

Сергій Гайдай розповів про деокупацію Луганщини / Колаж Посольство США в Україні, Суспільне

Глава Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай розповів про деокупацію Луганщини.

Підрозділи Збройних сил України поступово просуваються вперед в Луганській області, повідомив він в ефірі каналу FreeДом.

За його словами, в області вже зафіксовано прибуття російських "чмобіків", яких мобілізували за наказом Володимира Путіна.

Співрозмовник підкреслив, що російські "чмобіки" відразу збільшили статистику загиблих росіян. Він пояснив це тим, що вони прибули на війну практично непідготовленими.

Гайдай додав, що командування РФ кидає "чмобіків" атаку, щоб виявити позиції ЗСУ.

Він також додав, що найбільш складними ділянками залишаються Сватівський і Кремінський напрямки.

Просування ЗСУ на Донбасі

Раніше спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВВА Сергій Гайдай 4 жовтня сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах. Окупанти атакують на Донеччині, проте українські військові відбиваються.

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