ЗСУ перейшли до контрнаступу: Коваленко назвав "гарячі" напрямки фронту

На всій лінії бойового зіткнення ми можемо спостерігати успішні дії Сил оборони України, підкреслив Олександр Коваленко.

Олександр Коваленко розповів про ситуацію на фронті

Важливе із заяв Коваленка:

Виснаження росіян вже відчувається майже по всій лінії фронту

По всій ЛБС спостерігаються успішні дії Сил оборони

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко прокоментував інформацію про те, що останнім часом кількість наступальних дій Сил оборони України вперше перевищила аналогічні дії армії країни-агресора РФ.

"Виснаження росіян вже відчувається майже по всій лінії бойового зіткнення. Навіть там, де росіяни ведуть найбільш активні бойові дії, вони не отримують жодної істотної переваги. Навіть Костянтинівка чи Покровсько-Мирноградська агломерація, де противник намагається наступати величезною кількістю особового складу, не дає йому жодної переваги", – підкреслив він в інтерв’ю "Главреду".

За словами експерта, на сьогодні по всій лінії бойового зіткнення можна спостерігати успішні дії Сил оборони України.

"Минулого тижня було звільнено територію в районі Одрадного в Харківській області – 19 кв. км навколо цього села. Загалом, ми досить активно діємо в Харківській області. Також було проведено успішну операцію в районі Степногірська підрозділами ГУР МО України, а це вже Запорізька область. Біля Малої Токмачки ми розширили зону контролю вглиб на 1,5-2 км. І якщо раніше у росіян була можливість виходу на її східні та південно-східні околиці, то зараз її вже немає", – уточнив він.

Військовий аналітик зазначив, що контратакуючі дії ЗСУ ведуться по всій лінії бойового зіткнення.

"Водночас російські окупаційні війська продовжують максимальний тиск на ділянці фронту протяжністю приблизно 15 км – це Гуляйпільський напрямок. Вони ставлять собі за мету вихід у міжріччя річок Гайчул і Верхня Терса. Також вони концентруються на Оріхівському напрямку, але поки що їхня активізація така собі, не надмірна", – попередив він.

Співрозмовник переконаний, що для Росії залишається пріоритетним продовження тиску за межами Покровсько-Мирноградської агломерації, відкриття Добропільського напрямку, а також напрямок Костянтинівки. Крім того, росіяни намагатимуться постійно проникати в Куп'янськ-Вузловий, Лиман і на східний фланг Слов'янсько-Краматорського плацдарму.

"Втім, висока активність не означає високу результативність. На сьогоднішній день майже щодня відбувається в середньому близько 250 бойових зіткнень, але вони не дають істотного результату – лише ситуативне тактичне просування. Загальний захват території росіянами за добу може становити кілометр або 2-3 кв. км по всій лінії бойового зіткнення, тобто це невеликі локальні просування. Іноді результату немає взагалі, нуль. Більше того, іноді вони навіть втрачають, тому що ми контратакуємо і повертаємо ту чи іншу позицію", – резюмував Коваленко.

У США дізналися про зміни на фронті: розвідка фіксує просування ЗСУ

Американські розвідслужби відзначають істотні зміни на фронті, де українські сили продовжують просуватися.

Про це повідомив член Комітету Палати представників з розвідки Джим Хаймс, підкресливши, що на багатьох ділянках лінії фронту російські війська незабаром займуть оборонні позиції.

аналітики проекту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

Олександр Сирський говорив, що українські військові звільнили від російських окупантів 470 квадратних кілометрів. Це сталося з початку контрнаступальної операції.

військові 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу спільно з сусідніми підрозділами відбили комбінований наступ ворога з чотирьох напрямків під Костянтинівкою в Донецькій області.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

