У НАТО назвали найімовірніший варіант закінчення війни в Україні/ Reuters

Війна Росії проти України найімовірніше підійде до свого завершення шляхом переговорів.

При цьому Північноатлантичний альянс підтримуватиме Україну, щоб забезпечити їй сильну позицію на перемовинах з країною-агресоркою РФ. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю El País.

"Найімовірніше, ця війна (РФ проти України – ред.) закінчиться за столом переговорів. Ми відповідаємо за те, щоб забезпечити максимально сильну позицію України та допомогти їй залишатися суверенною і незалежною європейською нацією", – зазначив Столтенберг.

Також він додав, що найкращий спосіб підтримувати Україну зараз – це надавати їй потужну зброю, забезпечувати економічну підтримку, а також запроваджувати жорсткі санкції проти Росії.

Столтенберг також зазначив, що між НАТО і Росією немає "тотальної війни".

Нагадаємо, рано вранці в суботу, 25 червня, російські загарбники нанесли масовий удар ракетами по Україні. Літаки РФ випустили щонайменше 40 ракет для обстрілу України. Вибухи пролунали у Київській, Чернігівській, Житомирській та Миколаївській областях.

Повідомлялося, що окупанти масово вдарили ракетами по військових об'єктах біля Житомира. Літаки підлетіли з боку Білорусі і випустили 24 ракети.

Як повідомлялося у зведенні Генштабу ЗСУ, українські воїни зупинили штурм ворога на декількох напрямках. Проте окупанти посилили обстріли прикордонних районів України.

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