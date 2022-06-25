У НАТО назвали найімовірніший варіант закінчення війни в Україні

За словами Столтенберга, до моменту закінчення бойових дій Альянс забезпечуватиме Україні максимально сильну позицію.
Війна Росії проти України найімовірніше підійде до свого завершення шляхом переговорів.
При цьому Північноатлантичний альянс підтримуватиме Україну, щоб забезпечити їй сильну позицію на перемовинах з країною-агресоркою РФ. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю El País.
"Найімовірніше, ця війна (РФ проти України – ред.) закінчиться за столом переговорів. Ми відповідаємо за те, щоб забезпечити максимально сильну позицію України та допомогти їй залишатися суверенною і незалежною європейською нацією", – зазначив Столтенберг.
Також він додав, що найкращий спосіб підтримувати Україну зараз – це надавати їй потужну зброю, забезпечувати економічну підтримку, а також запроваджувати жорсткі санкції проти Росії.
Столтенберг також зазначив, що між НАТО і Росією немає "тотальної війни".
Нагадаємо, рано вранці в суботу, 25 червня, російські загарбники нанесли масовий удар ракетами по Україні. Літаки РФ випустили щонайменше 40 ракет для обстрілу України. Вибухи пролунали у Київській, Чернігівській, Житомирській та Миколаївській областях.
Повідомлялося, що окупанти масово вдарили ракетами по військових об'єктах біля Житомира. Літаки підлетіли з боку Білорусі і випустили 24 ракети.
Як повідомлялося у зведенні Генштабу ЗСУ, українські воїни зупинили штурм ворога на декількох напрямках. Проте окупанти посилили обстріли прикордонних районів України.
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