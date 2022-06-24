"ЄС і НАТО створюють коаліцію проти Росії": Лаврову привидівся початок 3-ї світової

Лаврову привидівся початок 3-ї світової / скріншот

Глава російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, Європейський союз і НАТО нібито збирають коаліцію для війни з Росією.

Більш того, дипломат РФ порівняв країни Європейського Союзу з гітлерівською Німеччиною.

"Знаєте, коли починалася Друга світова війна, адже Гітлер під свої прапори зібрав значну частину, якщо не більшу, європейських країн для війни проти СРСР. Зараз також, в тому числі, і Євросоюз, разом з НАТО, збирають таку вже сучасну коаліцію для боротьби, а за великим рахунком, війни з РФ", - заявив Лавров.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк розніс Лаврова за порцію пропаганди. Глава МЗС РФ коли сказав, що жителі Донецької та Луганської областей не хочуть жити під управлінням "нацистської влади", схоже, мав на увазі якраз таки кремлівський правлячий режим.

Добре, що російський дипломат все розуміє. У такому випадку окупантам Росії слід припинити знущання над людьми і піти з регіону, заявив Подоляк.

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