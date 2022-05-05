ЗСУ "покришили" елітну дивізію ПДВ окупантів: рашисти зализують рани

Бійці ЗСУ завдали істотної шкоди окупантам РФ / УНІАН

Російські окупаційні війська в результаті боїв зі Збройними силами України продовжують нести значні втрати.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

Зазначається, що через значні втрати ворог вивів на відновлення підрозділу зі складу 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії та 106-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил РФ.

Крім того, у зв'язку з постійними санітарними втратами особового складу противник здійснює нарощування системи медичного забезпечення військ, використовуючи мережу цивільних лікувальних закладів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області.

"На базі Куп'янської міської лікарні окупантами був облаштований госпіталь", - додали в Генштабі.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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