ЗСУ "пошматували" піхоту і техніку РФ: у ворога колосальні втрати під Авдіївкою

Загальні втрати ворога на Авдіївському напрямку зросли майже на третину, повідомив Олександр Штупун.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: 22-га ОМБр, Міноборони РФ

Російські окупанти активізували бойові дії на Авдіївському напрямку, повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Загальні втрати ворога на цій ділянці фронту зросли майже на 30 відсотків порівняно з попередніми днями, розповів він в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"Ворог активізувався на Авдіївському напрямку. Крім піхоти застосовує значну кількість бронетехніки. Українські сили відбили 35 атак загарбників", - сказав Штупун.

відео дня

За його словами, всього протягом доби в зоні відповідальності Сил оборони Таврійського напрямку ворог здійснив 58 атак. Російські війська завдали 20 авіаударів і здійснили понад 1 тисячу артилерійських обстрілів.

Водночас, як додав представник ЗСУ, втрати росіян різко збільшилися. Вони залучають підрозділи, до яких входять засуджені за кримінальні злочини особи. "Активізація не проходить просто так. Загальні втрати ворога зросли майже на 30 відсотків порівняно з попередніми днями", – сказав Штупун.

Бої за Авдіївку

Раніше повідомлялося про те, що РФ використовувала під Авдіївкою касетні боєприпаси з новою начинкою. Під час штурмів Авдіївки ворог застосував касетні субелементи СПБЕ-Д), які мають самостійне індивідуальне наведення.

Нагадаємо, раніше в розвідці Естонії дали тривожний прогноз щодо ситуації навколо Авдіївки. Найбільш інтенсивні бої тривали в Донецькій і Луганській областях, розповіли в розвідувальному центрі Сил оборони Естонії.

Як раніше повідомлялося, активність ворожої авіації на лінії бойового зіткнення зросла. Противник концентрується переважно на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де веде активні штурмові дії. Противник не залишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує ударні БПЛА (це і FPV-дрони), наші захисники стійко тримають оборону.

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