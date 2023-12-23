УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ "перемололи" росіян разом з технікою: генерал розкрив колосальні втрати РФ

Олексій Тесля
23 грудня 2023, 14:52
Загальні втрати ворога за добу на Таврійському напрямку - 499 осіб, повідомив Олександр Тарнавський.
Тарнавський
Олександр Тарнавський назвав втрати росіян / Колаж: Главред, Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, АрміяInform

На Таврійському напрямку за минулу добу ворог завдав 13 авіаударів, провів 46 бойових зіткнень та здійснив 924 артобстріли.

Про це повідомив в Telegram командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його даними, українські захисники і захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на певних напрямках.

відео дня

Тарнавський додав, що загальні втрати ворога за добу склали 499 осіб. Знищено 37 одиниць військової техніки. Зокрема:

  • 2 танки;
  • 11 ББМ;
  • 8 артсистем;
  • 1 ПТРК;
  • 14 автомобілів;
  • 1 одиниця спецтехніки;
  • 1 склад боєприпасів;
  • 34 одиниці техніки ворога пошкоджено.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що росіяни не можуть прорвати оборону ЗСУ поблизу Бахмута. Збройні Сили України ведуть активну оборону, підтримуючи свої тактичні позиції, і готові переходити до наступів за сприятливих обставин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на північ від Бахмута, окупанти сконцентрували значні сили і ресурси армії. Але ситуація в цьому напрямку залишається неоднозначною, за словами військового експерта Романа Світана.

Крім цього, російські війська просунулися на північ від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 грудня, свідчать про те, що окупанти просунулися на північний захід від Білогорівки Донецької області, розташованої на північному сході від Бахмута.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ЗСУ військова агресія РФ війна Росії та України
Реклама

Головне за день

У ТЦК за електронкою та мобілізація за кордоном: Умєров розкрив головні зміни

У ТЦК за електронкою та мобілізація за кордоном: Умєров розкрив головні зміни

15:56 Україна
Українців попереджають про відключення світла: хто потрапить в списки

Українців попереджають про відключення світла: хто потрапить в списки

15:52 Україна
"Одна зі сторін наступатиме": екскомандир "Айдару" прогнозує зміни на фронті за пів року

"Одна зі сторін наступатиме": екскомандир "Айдару" прогнозує зміни на фронті за пів року

15:14 Україна
Всі головні новини

Популярне

В Україні виплатять благодійну пенсію: хто зможе її отримати 3914

В Україні виплатять благодійну пенсію: хто зможе її отримати

Москва горітиме : Світан розповів, коли росіяни підуть проти Кремля 2665

"Москва горітиме": Світан розповів, коли росіяни підуть проти Кремля

Експерти розкрили імовірну зброю, якою знищили три новітніх російських Су 2063

Експерти розкрили імовірну зброю, якою знищили три новітніх російських Су

Ситуація погіршується: Росія перехопила ініціативу на більшій частині фронту - NYT 2021

Ситуація погіршується: Росія перехопила ініціативу на більшій частині фронту - NYT

Останні новини

15:57

Лише люди з "орлиним зором" знайдуть кота за 9 секунд: загадка для найкмітливіших

15:56

У ТЦК за електронкою та мобілізація за кордоном: Умєров розкрив головні зміни

15:52

Українців попереджають про відключення світла: хто потрапить в списки

15:19

Сусідка напала на голівудського актора і хотіла задушити його

15:14

"Одна зі сторін наступатиме": екскомандир "Айдару" прогнозує зміни на фронті за пів року

Заборона участі Трампа у виборах може стати крахом для Байдена – ХараЗаборона участі Трампа у виборах може стати крахом для Байдена – Хара
14:55

"Ми за покерним столом": у НАТО спрогнозували результат війни в Україні

14:52

ЗСУ "перемололи" росіян разом з технікою: генерал розкрив колосальні втрати РФ

14:38

Ассія Ахат похвалилася ідеальними формами біля ялинки

14:33

Любителям "кип'ятку" на замітку: дерматолог розповів як правильно приймати душ і як уникнути сухості шкіри

Реклама
13:56

На фронті нашестя мишей: у розвідці Британії розповіли про проблеми на передовій

13:40

Ризик підтоплення метро: експерт назвав, які київські станції під загрозою

13:38

"Мама померла в Бучі": Марічка Падалко розповіла про особисту драму Єгора Соболєва

13:34

На фронті загинув головний суддя Києва з боксу Ельчин Мурадов

13:19

Китайський гороскоп на завтра 24 грудня 2023: Тигр - уникайте нових планів, Змія - прихистіть друзів

12:59

Путін хоче повної окупації України: в ISW розкрили плани та провали Кремля

12:30

Як за п'ять хвилин засолити червону рибу: покроковий рецептВідео

12:29

Три прильоти по росіянах: у Токмаку підірвали "поліцію" і "адміністрацію" РФ

12:16

Гороскоп на 2024 рік: астролог розповіла прогнози для кожного знаку зодіаку

12:06

Кинула і послала: Узєлков розповів, чому не покаже нову обраницю

12:04

Церковне свято 24 грудня: що не потрібно робити на Святвечір

Реклама
11:28

У Криму - вибухи, Керченський міст був перекритий: що відбувається

11:22

"Дуже голосно" : у двох містах України прогриміли потужні вибухи, РФ б'є ракетами

10:55

"Умови диктуватиме РФ": словацький друг Путіна зробив скандальну заяву про війну

10:34

В Естонії будуть видавати Україні чоловіків мобілізаційного віку: пропонують угоду

10:30

Просто смакота: легендарні печінкові трубочки на Новий рік за сімейним рецептом

09:57

"Потрібно готуватися до гіршого": експерт розповів, коли чекати нових ударів РФ по Києву

09:45

Ситуація погіршується: Росія перехопила ініціативу на більшій частині фронту - NYT

09:13

У РФ істерика через збиття трьох Су-34 біля Кринок: в ISW розповіли деталі

09:01

Нічна атака "Шахедів": ППО збила всі дрони в двох областях України

09:01

Хто насправді наказав збити літак ПригожинаПогляд

08:35

Україна може отримати першу партію F-16 впродовж тижня - ISW

07:51

Рекордні 886 млрд: Байден підписав оборонний бюджет США із коштами для України

06:30

Вірменія дуже швидко відновлює свій військовий потенціал: в чому причинаПогляд

05:45

На фронті 5 "гарячих" напрямків: майор сказав, де найважчі бої

05:10

Експерти розкрили імовірну зброю, якою знищили три новітніх російських Су

04:40

"Заводи готові": Україна зможе забезпечити боєприпасами мільйон дронів

04:25

Як варити каву без турки: хитрому трюку позаздрять досвідчені баристи

03:50

Чому чоловік "вскочив у гречку": психолог назвала 11 причин подружньої зрадиВідео

03:10

"2024 - рік Криму": експерт розповів сценарій просування ЗСУ на Азовському узбережжіВідео

02:35

Як позбутися "другого підборіддя" в домашніх умовах: експерт показала метод

Реклама
02:05

Дочка тяжкохворого Вілліса розчулила розповіддю про його стосунки з онукою

01:34

Контранступ ЗСУ 2024: Світан назвав пріоритетний напрямокВідео

22 грудня, п'ятниця
23:50

Відома документальна фотографка Влада Ліберова отримала поранення на фронті

23:35

Син Дімопулос майже наздогнав батька Джеджулу за зростом

23:25

Рівень ймовірності вас шокує: штучний інтелект навчився пророкувати смерть людини

23:10

Зник разом з грошима: Злату Огневич обдурив організатор і вкрав благодійні коштиВідео

23:07

"Прощавайте старі паспорти": українська акторка неочікувано змінила прізвище

22:58

"Сушки" заманили в пастку: несподівана версія знищення літаків РФ на півдніВідео

22:51

"Важливий день": Зеленський розповів про збиті російські Су-34

22:44

"Почав жити": Інна Мірошниченко розповіла про успіхи прийомного синаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти