ЗСУ "перемололи" росіян разом з технікою: генерал розкрив колосальні втрати РФ

Загальні втрати ворога за добу на Таврійському напрямку - 499 осіб, повідомив Олександр Тарнавський.

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Олександр Тарнавський назвав втрати росіян / Колаж: Главред, Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, АрміяInform

На Таврійському напрямку за минулу добу ворог завдав 13 авіаударів, провів 46 бойових зіткнень та здійснив 924 артобстріли.

Про це повідомив в Telegram командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його даними, українські захисники і захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на певних напрямках.

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Тарнавський додав, що загальні втрати ворога за добу склали 499 осіб. Знищено 37 одиниць військової техніки. Зокрема:

2 танки;

11 ББМ;

8 артсистем;

1 ПТРК;

14 автомобілів;

1 одиниця спецтехніки;

1 склад боєприпасів;

34 одиниці техніки ворога пошкоджено.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що росіяни не можуть прорвати оборону ЗСУ поблизу Бахмута. Збройні Сили України ведуть активну оборону, підтримуючи свої тактичні позиції, і готові переходити до наступів за сприятливих обставин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на північ від Бахмута, окупанти сконцентрували значні сили і ресурси армії. Але ситуація в цьому напрямку залишається неоднозначною, за словами військового експерта Романа Світана.

Крім цього, російські війська просунулися на північ від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 грудня, свідчать про те, що окупанти просунулися на північний захід від Білогорівки Донецької області, розташованої на північному сході від Бахмута.

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