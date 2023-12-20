Окупантам вдалося просунутися на п'яти напрямках - ISW

Просування окупаційних військ зафіксовано біля Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Новомихайлівки та Новопрокопівки.

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Окупанти просунулися на кількох напрямках / Колаж: Главред, фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, МО рф

Російські окупаційні війська незначно просунулися біля Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Новомихайлівки та Новопрокопівки.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, російським загарбникам вдалося здійснили незначне підтверджене просування на північний схід від Куп'янська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на північ від Синьківки (на північний схід від Куп'янська)

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Також російські війська підтвердили просування на північ від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 грудня, показують, що російські війська просунулися на північний захід від Білогорівки Донецької області, в 15 км на північний схід від Бахмута

Окупанти підтвердили просування поблизу Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, що приблизно 15 грудня російські війська досягли незначного успіху на північ від Первомайського (приблизно 10 км на південний захід від Авдіївки).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 19 грудня, показують, що російські війська також незначно просунулися в районі кар'єра на південний захід від Авдіївки.

Російські війська незначно просунулися на південний захід від міста Донецьк. На відео з геолокацією, опублікованому 19 грудня, видно, що російські війська досягли невеликого успіху вздовж вулиці Центральної на східній околиці Новомихайлівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, що російська лінія фронту розташована далі на схід від Новопрокопівки (безпосередньо на південь від Роботиного), ніж передбачалося раніше, хоча це просування, ймовірно, не є результатом російської контратаки і навряд чи було зроблено за останні 24 години. Можливо, українські сили відійшли на більш придатні для оборони позиції ближче до Роботиного.

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