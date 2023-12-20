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Окупантам вдалося просунутися на п'яти напрямках - ISW

Анна Ярославська
20 грудня 2023, 07:29
Просування окупаційних військ зафіксовано біля Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Новомихайлівки та Новопрокопівки.
ЗСУ, військові рф
Окупанти просунулися на кількох напрямках / Колаж: Главред, фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, МО рф

Російські окупаційні війська незначно просунулися біля Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Новомихайлівки та Новопрокопівки.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, російським загарбникам вдалося здійснили незначне підтверджене просування на північний схід від Куп'янська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на північ від Синьківки (на північний схід від Куп'янська)

відео дня

Також російські війська підтвердили просування на північ від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 грудня, показують, що російські війська просунулися на північний захід від Білогорівки Донецької області, в 15 км на північний схід від Бахмута

Окупанти підтвердили просування поблизу Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, що приблизно 15 грудня російські війська досягли незначного успіху на північ від Первомайського (приблизно 10 км на південний захід від Авдіївки).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 19 грудня, показують, що російські війська також незначно просунулися в районі кар'єра на південний захід від Авдіївки.

Російські війська незначно просунулися на південний захід від міста Донецьк. На відео з геолокацією, опублікованому 19 грудня, видно, що російські війська досягли невеликого успіху вздовж вулиці Центральної на східній околиці Новомихайлівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, що російська лінія фронту розташована далі на схід від Новопрокопівки (безпосередньо на південь від Роботиного), ніж передбачалося раніше, хоча це просування, ймовірно, не є результатом російської контратаки і навряд чи було зроблено за останні 24 години. Можливо, українські сили відійшли на більш придатні для оборони позиції ближче до Роботиного.

Російські та українські війська ведуть позиційні бої на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Повідомляється, що українські війська зберегли свої позиції в Кринках на східному березі попри контратаки Росії в цьому районі.

Що відбувається на фронті - останні новини

Російські окупанти хочуть провести нові серйозні військові операції проти України. Вони вже почали підготовку в окупованому Криму. Про це заявив Кримський рух опору "Атеш".

Ворожі російські війська змінюють тактику в наступі під Авдіївкою. Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що попри постійне знищення окупантів в районі Авдіївки, РФ постійно поповнює втрати. Ситуація складається загрозлива, тому що Авдіївка має більше вразливих місць, ніж Бахмут, і тут зосереджено більше сил.

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