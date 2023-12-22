'Тупцюють на місці': росіяни не можуть прорвати оборону ЗСУ поблизу Бахмута - Фітьо

Збройні сили України ведуть активну оборону, підтримуючи свої тактичні позиції, та готові переходити до наступів за сприятливих обставин.

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Росіяни безуспішно намагаються просуватися на Бахмутському напрямку / Коллаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

На Бахмутському напрямку окупантам не вдається досягти успіхів. Українські війська перебувають у стані активної оборони та за нагоди переходять до контратак. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ перебуває в активній обороні. За кращої нагоди українські війська покращують своє тактичне становище і при можливості переходять до наступальних дій. Тобто, особливих успіхів у росіян немає, відбувається більше топтання на місці", - сказав Фітьо.

За його словами, російські сили не відмовляються від намірів продовжувати наступ на Бахмутському напрямку. Вони сконцентрували значні військові ресурси у цьому районі, включаючи десантників, морську піхоту та спеціально сформовані штурмові групи з колишніх ув'язнених.

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"Росіяни намагаються наступати та штурмувати. Вони хочуть наступати на Часів Яр, щоб потім розвинути свій успіх на Краматорськ, Слов'янськ та Дружківку. Окупанти у своїх планах не врахували, що проти них воюють ЗСУ та Сили оборони, які не дозволять їм реалізувати ці плани", - додав він.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, окупанти досягли тактичних успіхів на заході від Бахмута, наближаючись до населених пунктів Богданівка, Хромове та Іванівське. Ці дії створюють потенційну загрозу для Часового Яру, оскільки ворог намагається просуватися в цьому напрямку - повідомив аналітик Defense Express Сергій Згурець.

Також на північ від Бахмута, окупанти сконцентрували значні сили та ресурси армії. Але ситуація в цьому напрямку залишається неоднозначною, за словами військового експерта Романа Світана.

Крім цього, російські війська просунулись на північ від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 грудня, свідчать про те, що окупанти просунулись на північний захід від Білогорівки Донецької області, розташованої на північному сході від Бахмута.

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