Там полігон зі знищення: експерт розповів про ситуацію під Бахмутом

Військовий експерт розповів про проблеми окупантів під Бахмутом.

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Експерт розповів про ситуацію під Бахмутом / колаж: Главред, фото: 115 про СТРО, УНІАН

На північ від Бахмута окупанти зосередили велику кількість сил і засобів армії. Однак при цьому ситуація на цьому напрямку залишається неоднозначною. Про це повідомив військовий експерт і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Ситуація на сході України

Захисники України під командуванням Генерала Олександра Сирського зайняли кращі позиції для оборони, тобто висоти і укріпрайони. Роман Світан стверджує, що за потреби іноді українські бійці навіть відходять назад, щоб зайняти більш вигідне становище.

За словами експерта, на цьому напрямку є більш високі позиції з різницею у висоту в десятки метрів, з яких можна контролювати глибину противника. Він також додає, що на цьому напрямку відбудувалася серйозна лінія оборони, за яку українці боролися від Куп'янська до Вугледара.

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У росіян проблеми під Бахмутом

Світан розповів, що на північ від Бахмута окупантам під батареями української армії перебувати буде практично неможливо. Вся справа в тому, що в нульову температуру їх видно в тепловізор, як на долоні, це перетворює позиції в "полігон зі знищення".

"Розуміючи цю проблему російського Бахмутського гарнізону, вони зараз намагаються з півночі зняти блокаду, яку ми їм створили по Бахмуту", - додав експерт.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, російські війська продовжили штурмувати населені пункти під Бахмутом. У зв'язку з масованим наступом противника сили оборони змушені будуть перейти до оборони Часового Яру, вважають аналітики DeepState. За словами OSINT-еров, загарбники домоглися успіху неподалік Веселого і Хромового. Тривали штурмові дії ворога у бік Богданівки та попівського лісу.

Також, військовий експерт і колишній спікер Генерального штабу ЗСУ (в період з 2014 по 2017 рік) Владислав Селезньов, підкреслив, що на всій лінії фронту не існує жодної зони безпеки. За словами експерта, росіяни зібрали 450 тисяч військових для наступальних дій по всій лінії фронту на сході.

Крім іншого, протягом останніх двох діб російські війська відновили масштабні атаки в районі Авдіївки та Мар'їнки. На Луганщині та під Бахмутом також відзначено переміщення резервів ближче до лінії фронту. Росіяни продовжують наступальні дії без жалю до втрат серед власних військових. Про це начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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