УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ перехопили ініціативу на фронті: у РФ немає успіхів за травень — розвідка Британії

Олексій Тесля
31 травня 2023, 10:58 оновлено 31 травня, 11:05
69
Росія не досягла успіхів щодо нейтралізації системи ППО України, кажуть у Міноборони Британії.
війна, всу
ЗСУ переламали ситуацію на полі бою / 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, Українська Добровольча армія

Попри почастішання ракетних обстрілів, окупанти РФ з початку травня все частіше поступаються ініціативою на полі бою, повідомляє британська розвідка.

РФ тільки реагує на дії України, проте не має можливості активно просуватися до власних військових цілей, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

Британські військові аналітики впевнені в тому, що в оперативному відношенні командування РФ, ймовірно, намагається сформувати резервні сили і розташувати їх там, де, на їхню думку, може статися контрнаступ ЗСУ.

відео дня

Разом з тим задуманий маневр РФ не вдається реалізувати через необхідність перекидання військ для заповнення проломів на лінії фронту навколо Бахмута.

У британській розвідці також нагадали про те, що в травні Росія протягом 20 ночей завдавала ударів дронами-камікадзе і крилатими ракетами вглиб України.

"Росія не досягла великих успіхів у своїх ймовірних цілях з нейтралізації вдосконаленої системи ППО України і знищення українських сил контрнаступу. На місцях вони передислокували сили безпеки, щоб реагувати на атаки партизанів на заході Росії", — додали в Міноборони Британії.

Screenshot
Звіт британської розвідки / @DefenceHQ

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що армія України проведе контрнаступ для того, щоб відкинути російські окупаційні війська зі своїх територій.

За словами Зеленського, Путіну доведеться шукати вихід із ситуації, коли ЗСУ підійдуть до окупованого Криму.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про те, що Україна планомірно звільняє свої території і поступово рухається до перемоги. Потрібно докласти максимальних зусиль, щоб завершити війну в поточному 2023 році. Окупаційні війська Росії повністю вичерпали свої наступальні можливості, проте у них є серйозний потенціал для "оборони".

В інтерв'ю проекту різні люди він розповів про те, що війну слід завершити цього року. Україна поступово звільняє свої території і рухається до перемоги.

Більше новин:

війна Росії та України британська розвідка
Реклама

Головне за день

Пригожин буде дерибанити Росію і почне рвати слабкого Путіна - Ігор Яковенко

Пригожин буде дерибанити Росію і почне рвати слабкого Путіна - Ігор Яковенко

12:00 Ексклюзиви
"Потрібно мстити особисто Путіну": Данілов відповів на погрози Кадирова

"Потрібно мстити особисто Путіну": Данілов відповів на погрози Кадирова

11:48 Політика
Зеленський і Путін поїдуть на переговори до Туреччини найближчим часом - Hürriyet

Зеленський і Путін поїдуть на переговори до Туреччини найближчим часом - Hürriyet

11:24 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:22

Астролог назвав найнебезпечніший день червня 2023 із вибухами і землетрусами

12:00

Пригожин буде дерибанити Росію і почне рвати слабкого Путіна - Ігор ЯковенкоЕксклюзив

11:59

"Полуничний" місяць у червні: що означає супермісяць для вашого знака зодіакуВідео

11:53

У Мережі дізналися, про що Патрушев попередив Путіна після атаки дронів на МосквуВідео

11:50

Більшість не зможе впоратися із загадкою: потрібно знайти 15 котів на малюнку

Росія полює на ЗРК Patriot, нічні атаки триватимуть - КоваленкоРосія полює на ЗРК Patriot, нічні атаки триватимуть - Коваленко
11:48

"Потрібно мстити особисто Путіну": Данілов відповів на погрози КадироваВідео

11:46

ЗСУ готують потужний контрудар: РФ у паніці "затикає дірки" в обороні – експертВідео

11:40

Назло хейтерам: Потап повернувся до Насті Каменських в Україну

11:24

Зеленський і Путін поїдуть на переговори до Туреччини найближчим часом - Hürriyet

Реклама
11:10

У блогерки Воронової, яка знімала роботу ППО, проходять обшуки

10:58

ЗСУ перехопили ініціативу на фронті: у РФ немає успіхів за травень — розвідка Британії

10:57

Прем'єр Грузії оскандалився, назвавши "справжню причину" нападу РФ на УкраїнуВідео

10:49

У боях за Україну загинув батько трьох дітей з Тернопільщини

10:29

Гороскоп на червень 2023 року: що можна і не можна робити, щоб не порушити гармоніюВідео

10:25

Головоломка на перевірку IQ: потрібно знайти двох антилоп за 5 секунд

10:21

Без хімії і мук: як позбутися від пирію народним засобами

09:52

Війна перекидається на територію РФ, це єдиний спосіб її завершення – ПодолякВідео

09:51

Польовий командир з РФ "Цезар" готує тисячі "багнетів" для атаки на Москву — Times

09:25

Гороскоп Таро на червень 2023: Ракам - боротьба, Левам - зростання, Дівам - безсоння

09:22

У США анонсували "вражаючий" контрнаступ ЗСУ найближчими днями - Politico

Реклама
09:05

Буде навіть смачніше: що додають в каву замість молока

08:41

РФ може бити по Україні Іскандерами та ракетами С-400 з Білорусі — експерт

08:38

Росіяни більше не відчувають себе безкарнимиПогляд

08:00

Україна та союзники планують мирний саміт без РФ - The Wall Street JournalВідео

07:28

Обмежені можливості для помсти: чому Путін применшив значення атаки дронів на Москву

06:54

Потужний вибух було чути за кілька кілометрів: на Кубані горів Афіпський НПЗВідео

06:20

Хто стоїть за нальотом на МосквуПогляд

05:55

Що додає вік жінці після 40 років: 8 речей, які потрібно виправити

05:38

Гороскоп на червень 2023 для Тельців: криза, несподівані витрати, удача в любовіВідео

04:30

Астролог назвав сприятливі дні для поїздок в перший місяць літаВідео

04:00

Яке сьогодні свято і у кого День ангела 31 травня

03:10

Оскароносний екс Мадонни Шон Пенн піймався на побаченні з українською акторкою

02:40

За тиждень-півтора РФ може припинити ракетні атаки – КоваленкоВідео

01:30

До 25 років: в Україні зменшили граничний вік призовників

00:07

"Є багато людей, які раді": Собчак прокоментувала атаку дронів на Москву

30 травня, вівторок
23:50

Подоляк висміяв росіян, які оголосили у розшук Залужного та СирськогоВідео

23:49

У Росії помер актор популярних серіалів

23:12

"Київ – нескорена ціль": частота ворожих атак на столицю скоро знизиться - ГУРВідео

22:59

Експерт розповів, скільки у Росії є запасу триматися на позиціях у БахмутіВідео

22:56

Літо буде найбагатшим для вас: прикмети на 1 червня і що не можна робитиВідео

Реклама
22:07

"Ігорович" – неправильно: Авраменко здивував поясненням, як тепер треба писати по батьковіВідео

22:00

Налетять грози: в Україні сильно зміниться погодаВідео

21:55

Фаворит Холостячки після гей-весілля здійснив екстремальне б'юті-перетворення

21:25

Чому 31 травня не можна нікому давати ключі від будинку: прикмети і заборониВідео

21:15

Путіну приготуватися: США запроваджують нові санкції проти РФВідео

21:02

"Напад" дронів на Москву: США не схвалює атаки по російській територіїВідео

21:02

"Кордони часів Івана Калити": росіян почали готувати до скорочення територій РФ - ПодолякВідео

21:01

За що Чарльз III зненавидить Кейт Міддлтон - думка експертаВідео

20:31

"Ой, люди добрі. Поспати не вдалося": Волочкова в жаху поскаржилася на дрони в МосквіВідео

20:15

У гаманці буде шалена сума грошей: астролог розповів, кому пощастить у червніВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти