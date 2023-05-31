ЗСУ перехопили ініціативу на фронті: у РФ немає успіхів за травень — розвідка Британії

Росія не досягла успіхів щодо нейтралізації системи ППО України, кажуть у Міноборони Британії.

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ЗСУ переламали ситуацію на полі бою / 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, Українська Добровольча армія

Попри почастішання ракетних обстрілів, окупанти РФ з початку травня все частіше поступаються ініціативою на полі бою, повідомляє британська розвідка.

РФ тільки реагує на дії України, проте не має можливості активно просуватися до власних військових цілей, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

Британські військові аналітики впевнені в тому, що в оперативному відношенні командування РФ, ймовірно, намагається сформувати резервні сили і розташувати їх там, де, на їхню думку, може статися контрнаступ ЗСУ.

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Разом з тим задуманий маневр РФ не вдається реалізувати через необхідність перекидання військ для заповнення проломів на лінії фронту навколо Бахмута.

У британській розвідці також нагадали про те, що в травні Росія протягом 20 ночей завдавала ударів дронами-камікадзе і крилатими ракетами вглиб України.

"Росія не досягла великих успіхів у своїх ймовірних цілях з нейтралізації вдосконаленої системи ППО України і знищення українських сил контрнаступу. На місцях вони передислокували сили безпеки, щоб реагувати на атаки партизанів на заході Росії", — додали в Міноборони Британії.

Звіт британської розвідки / @DefenceHQ

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що армія України проведе контрнаступ для того, щоб відкинути російські окупаційні війська зі своїх територій.

За словами Зеленського, Путіну доведеться шукати вихід із ситуації, коли ЗСУ підійдуть до окупованого Криму.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про те, що Україна планомірно звільняє свої території і поступово рухається до перемоги. Потрібно докласти максимальних зусиль, щоб завершити війну в поточному 2023 році. Окупаційні війська Росії повністю вичерпали свої наступальні можливості, проте у них є серйозний потенціал для "оборони".

В інтерв'ю проекту різні люди він розповів про те, що війну слід завершити цього року. Україна поступово звільняє свої території і рухається до перемоги.

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