Доки режим Путіна не завершить війну: Данілов попередив 3 області РФ про прориви

Громадяни країни-агресора Росії, які виступають проти правлячого в Кремлі режиму, можуть виходити на протести, сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

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Брянська, Курська, Воронезька область не можуть бути в безпеці - Данілов / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Курська, Брянська і Воронезька області не можуть залишатися в безпеці, доки країна-окупант Росія веде війну проти України. Росіяни, які виступають проти режиму Путіна, можуть підніматися на протести. Прориви за сценарієм Білгородської області будуть до перемоги Києва. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що прориви за аналогією з подіями в Бєлгородській області можуть статися і в інших прикордонних областях Росії. Такі події відбуватимуться, доки режим Путіна не припинить війну проти України.

За словами чиновника, росіяни, які не підтримують правлячий кремлівський режим, можуть вставати на протести.

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"Брянська, Курська, Воронезька область та інші краї – вони не можуть бути в безпеці з урахуванням того, що кількість російських громадян, які проти того режиму, звичайно, вони можуть в будь-якій точці РФ вставати на протести. Більш того, я впевнений, що це буде постійний процес до нашої перемоги", - підкреслив Олексій Данілов.

Операція добровольців Росії в Білгородській області

У понеділок вранці, 22 травня, у Мережі з'явилися заяви добровольців Російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії, які анонсували початок визвольної операції в Бєлгородській області. Добровольці виконували завдання на КПП Грайворон і в декількох населених пунктах. Вони завдали ударів по окупантах РФ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України сказали, що добровольці Росії на Білгородщині вирішують завдання зі створення буферної зони безпеки, щоб відсунути російських окупантів подалі від кордону з українською державою. У ГУР підкреслили, що в операції беруть участь тільки громадяни РФ.

23 травня у Білгородській області скасували режим "контртерористичної операції" і заявили про нібито "знищення" російських добровольців і витіснення їх за межі кордону. У Російському добровольчому корпусі натякнули окупантам про продовження боротьби за Білгородщину.

Дивіться відео, в якому генерал-майор СБУ Ягун припустив захід добровольців Росії до Білгорода:

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