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ЗСУ очікує важка боротьба з росіянами навесні і влітку - речник Пентагону

15 березня 2023, 10:26
У Пентагоні вважають, що Україну навесні і влітку чекає важка боротьба проти РФ але союзники допомагатимуть ЗСУ з вирішенням проблеми дефіциту боєприпасів.
Пентагон, бої
Україну навесні-влітку 2023 року чекають важкі бої / колаж Фото УНІАН

Україну навесні і влітку 2023 року очікують вкрай важкі битви з російськими окупантами. Про це на традиційному брифінгу для американських ЗМІ заявив офіційний представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, західні союзники зроблять все можливе, щоб вирішити проблему дефіциту боєприпасів у ЗСУ.

Генерал також зазначив, що США з початку повномасштабної війни роблять все можливе, щоб задовольнити потреби української армії ‒ чи то боєприпаси, чи то ППО, чи то бронетехніка.

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На засіданні 15 березня міністрів оборони країн Заходу у форматі "Рамштайн", сказав Райдер, також обговорюватимуться нагальні потреби ЗСУ ‒ в першу чергу боєприпаси.

"Важливо зробити крок назад і подивитися на досягнутий прогрес, усвідомлюючи при цьому той факт, що попереду чекає важка боротьба, особливо коли ми вступаємо у весну і літо", – підсумував він.

Засідання Рамштайн-9

Міністр оборони США Ллойд Остін в ході своєї заяви на зустрічі держав-союзників України на американській базі в Рамштайні зазначив, що країни готові продовжити надавати військову допомогу Києву у відбитті військової агресії РФ.

У підсумковій заяві Остін сказав, що країни-партнери не прийняли рішення про надання Україні винищувачів. За його словами, захід має намір вирішити нагальні проблеми Києва для проведення контрнаступу навесні.

Також глава Пентагону Остін підкреслив, що США, Франція, Німеччина, Польща, Португалія, Норвегія, Чехія та Нідерланди відправлять Україні танки. Франція та Італія мають намір передати Києву системи ППО.

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Пентагон війна Росії та України Рамштайн зустріч
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