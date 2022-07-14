ЗСУ відбили спроби захопити Вуглегірську ТЕЦ, а ворог зазнав величезних втрат - Генштаб

ЗСУ відбили окупантів на Донецькому напрямку / facebook.com/GeneralStaff

Ворожі війська сьогодні, 14 липня, зазнали величезних втрат на Донецькому напрямку, а ЗСУ не дозволили їм захопити під свій контроль Вуглегірську теплоелектростанцію, пише Генштаб ЗСУ.

Волинський, Поліський та Сіверський напрямки - ситуація без суттєвих змін. На останньому - ворожі підрозділи обстріляли населені пункти Дорошівка та Грабовське Сумської області.

Харківський напрямок - противник намагається утримати зайняті раніше рубежі і позиції. Здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії міста Харкова та населених пунктів Протопопівка, Прудянка, Світличне, Микільське, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Рубіжне.

Окупанти завдали авіаційних ударів неподалік від Петрівки, а також вели повітряну розвідку з оперативно-тактичними БПЛА" Орлан-10 " поблизу Василенкова та Шевченка.

Слов'янський напрямок - ворог намагається поліпшити тактичне становище своїх підрозділів. Обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони долини, Іванівки, Барвінкового, Богородичного, Кутузівки, Великої Комишувахи, Тетянівки, Новомиколаївки та Костянтинівки. Залучив авіацію для удару по району Маяки.

Штурмові дії ворога в районі населеного пункту Курулька наші воїни успішно відбили.

Донецький напрямок - окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам'яне, Серебрянка, Спірне, Нью-Йорк, Яковлівка, Соледар, Білогорівка, виїмка, Семигір'я, Травневе, Покровське та інших. Завдав авіаударів зокрема неподалік Нью-Йорка, нової Кам'янки, Яковлівки, Івано-Дар'ївки, Авдіївки.

Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне становище в районах Верхньокам'янського та Кам'янки та встановити контроль над Вуглегірською ТЕС. Українські воїни точним вогнем завдали ворогові шкоди і змусили відступити.

Новопавлівський і Запорізький напрямки - ворог наступальних і штурмових дій не вів. Однак обстріляв позиції ЗСУ з артилерії в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Красногорівка, Мар'їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Времівка, Ольгівське, Темирівка, Білогір'я, Малинівка, Кам'янське, Новоандріївка, Невельське та Оріхів.

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Південнобузький напрямок - противник здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах лиманів, Посад-Покровського, Степової Долини, Прибузького, Олександрівки, Зорі, Котляревого, Любомирівки, Новомиколаївки, Мирного, Киселівки, Благодатного, Кобзарців, Яковлєв, , Княжівки, Іванівки, та Червоного яру. Застосував авіацію для удару неподалік від Таврійського.

В акваторіях Чорного і Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує блокувати північно-західну частину Чорного моря і завдає ракетних ударів по об'єктах на території України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що зараз не час вести переговори з Росією. Україна буде готова до відновлення переговорів з Росією, коли Київ знову зможе діяти з позиції сили.

Нагадаємо, вранці в четвер, 14 липня, окупанти завдали ракетного удару по Вінниці. Ворожа ракета влучила в центр міста в будівлю з офісними приміщеннями. Також постраждали Будинок офіцерів, розташовані неподалік житлові будинки. Вже відомо про 22 загиблих. 39 осіб не виходять на зв'язок і вважаються безвісти зниклими. Президент Зеленський після цього заявив, що РФ відкрито вчиняє терористичні акти в Україні.

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