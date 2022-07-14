Кулеба закликав створити Спецтрибунал по злочинам Путіна: 5 головних параметрів

Кулеба закликав створити Спецтрибунал проти Путіна / Колаж УНІАН

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба на тлі війни з Росією закликав створити спецтрибунал з агресії проти нашої країни. Його мета - негайне притягнення вищого керівництва Кремля до відповідальності, повідомляє пресслужба МЗС України.

Також сьогодні Дмитро Кулеба озвучив 5 головних параметрів, які ми пропонуємо покласти в основу майбутнього Спецтрибуналу:

Спецтрибунал базуватиметься на правилах і підходах, які застосовуються Міжнародним кримінальним судом і викладені в його Римському статуті. Він розслідуватиме та переслідуватиме злочини агресії проти України, вчинені на її території, як це визначено статтею 8 bis Римського статуту.

Юрисдикція Спецтрибуналу поширюватиметься на всі події з лютого 2014 року, початку збройної агресії Російської Федерації проти України.

Спеціальний трибунал матиме юрисдикцію щодо фізичних осіб, які здійснюють ефективний контроль над або безпосередньо керують політичними чи воєнними діями держави.

Офіційний статус підсудного, такий як статус глави держави, або офіційний статус іншої посадової особи держави, не звільнятиме таку особу від індивідуальної кримінальної відповідальності і не пом'якшуватиме покарання.

Спеціальний трибунал розглядатиме тільки злочини агресії проти України і буде створений як Міжнародний спеціальний кримінальний ad hoc трибунал для розгляду збройної агресії Росії проти України.

"Тисячі невинних жертв цього злочину агресії заслуговують справедливості. Справедливість також необхідна міжнародному співтовариству в цілому, щоб покарати найбільше порушення міжнародного права від часів Другої світової війни. Ми маємо покласти край безкарності та залишити наступним поколінням світ, де верховенство права завжди пануватиме",- підсумував міністр.

Злочини Путіна в Україні

Раніше в МЗС України різко відреагували на указ лідера країни-агресора Володимира Путіна про спрощення процедури надання російського громадянства для українців.

У МЗС зазначили, що цей указ підтверджує курс ворожої країни на захоплення українських земель і повне знищення держави, а також примусову асиміляцію нашої нації - він несумісний з нормами і принципами міжнародного права.

Нагадаємо, в Луганській області зараз ведеться примусова паспортизація населення. У людей відбирають українські паспорти і змушують писати заявки на отримання документа РФ.

Також раніше в Кабміні розповіли про долю українців з російськими документами.

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