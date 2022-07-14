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Кулеба закликав створити Спецтрибунал по злочинам Путіна: 5 головних параметрів

14 липня 2022, 19:22

У МЗС України закликали створити Спецтрибунал для покарання президента РФ Володимира Путіна.

Кулеба Росія
Кулеба закликав створити Спецтрибунал проти Путіна / Колаж УНІАН

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба на тлі війни з Росією закликав створити спецтрибунал з агресії проти нашої країни. Його мета - негайне притягнення вищого керівництва Кремля до відповідальності, повідомляє пресслужба МЗС України.

Також сьогодні Дмитро Кулеба озвучив 5 головних параметрів, які ми пропонуємо покласти в основу майбутнього Спецтрибуналу:

  • Спецтрибунал базуватиметься на правилах і підходах, які застосовуються Міжнародним кримінальним судом і викладені в його Римському статуті. Він розслідуватиме та переслідуватиме злочини агресії проти України, вчинені на її території, як це визначено статтею 8 bis Римського статуту.
  • Юрисдикція Спецтрибуналу поширюватиметься на всі події з лютого 2014 року, початку збройної агресії Російської Федерації проти України.
  • Спеціальний трибунал матиме юрисдикцію щодо фізичних осіб, які здійснюють ефективний контроль над або безпосередньо керують політичними чи воєнними діями держави.
  • Офіційний статус підсудного, такий як статус глави держави, або офіційний статус іншої посадової особи держави, не звільнятиме таку особу від індивідуальної кримінальної відповідальності і не пом'якшуватиме покарання.
  • Спеціальний трибунал розглядатиме тільки злочини агресії проти України і буде створений як Міжнародний спеціальний кримінальний ad hoc трибунал для розгляду збройної агресії Росії проти України.

"Тисячі невинних жертв цього злочину агресії заслуговують справедливості. Справедливість також необхідна міжнародному співтовариству в цілому, щоб покарати найбільше порушення міжнародного права від часів Другої світової війни. Ми маємо покласти край безкарності та залишити наступним поколінням світ, де верховенство права завжди пануватиме",- підсумував міністр.

Злочини Путіна в Україні

Раніше в МЗС України різко відреагували на указ лідера країни-агресора Володимира Путіна про спрощення процедури надання російського громадянства для українців.

У МЗС зазначили, що цей указ підтверджує курс ворожої країни на захоплення українських земель і повне знищення держави, а також примусову асиміляцію нашої нації - він несумісний з нормами і принципами міжнародного права.

Нагадаємо, в Луганській області зараз ведеться примусова паспортизація населення. У людей відбирають українські паспорти і змушують писати заявки на отримання документа РФ.

Також раніше в Кабміні розповіли про долю українців з російськими документами.

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війна в Україні МЗС України Володимир Путін Дмитро Кулеба
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