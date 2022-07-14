Ракетний удар по Вінниці: 42 людини безвісти зникли

Через удар російською ракетою загинули троє дітей, загалом на цей час відомо про 21 загиблого.
У Вінниці розшукують 42 людей, які припинили виходити на зв'язок після ракетного удару окупантів по місту.
Про зникнення цих людей правоохоронцям повідомили рідні. Кількість зниклих, зафіксовану станом на 16:35, назвали у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
"Тривають пошуки 42 осіб, з якими відсутній зв'язок", – йдеться у повідомленні.
Загалом станом на цей час через удар російською ракетою по місту загинула 21 людина, серед яких троє дітей. 52 людини, з яких четверо дітей, госпіталізували. 34 людини перебувають у важкому стані.
Через удар ракетою було пошкоджено 55 будівель та 40 автомобілів.
Ракетний удар по Вінниці
Окупанти завдали ракетного удару по Вінниці вранці у четвер, 14 липня. Ворожа ракета потрапила у центр міста в будівлю з офісними приміщеннями. Також постраждали Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.
Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.
Пізніше стало відомо, що Російські військові обстріляли центр Вінниці крилатими ракетами "Калібр". Вони були запущені з підводного човна в Чорному морі.
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