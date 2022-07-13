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Бійці ЗСУ героїчно відбили ворожі штурми Харкова та Бахмута - Генштаб

13 липня 2022, 20:20

На Сіверському напрямку противник активізував контррозвідувальні дії. Тривають постійні обстріли населених пунктів Сумської області.

Танк армії РФ
ЗСУ успішно відбивали атаки росіян-Генштаб / Фото УНІАН

У середу, 13 липня, бійці ЗСУ успішно відбивали ворожі спроби провести штурми на Харківському та Бахмутському напрямках, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку противник активізував контррозвідувальні дії. Тривають постійні обстріли населених пунктів Сумської області.

На Харківському напрямку українські військові вкотре відбили ворожий штурм у напрямку Дементіївки. Ворог поповнює запаси і намагається відновити людські ресурси. При цьому росіяни намагаються не допустити подальшого просування українських військових в Харківській області. Тривають постійні обстріли населених пунктів окупантами.

На Слов'янському напрямку загарбники здійснюють обстріл зі ствольної артилерії і реактивних систем залпового вогню в районі ряду населених пунктів. Ворогом було завдано авіаудару поблизу Мазанівки. Спроби штурму в напрямках Іванівки і Долини наші захисники успішно відбили і відігнали окупантів назад.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Тривають артилерійські та мінометні обстріли районів Миколаївки, Кривої Луки, Сіверська, Серебрянки, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали низку населених пунктів та Вугледарську ТЕС. При цьому спроби ворожих штурмових дій у напрямках Веселої долини, Яковлівки та вершини наші воїни влучним вогнем звели нанівець. Окупанти, з втратами, відійшли. Розвідку боєм в районі Покровського ворог теж бездарно провалив.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, але інтенсивність атак стала меншою.

На Південнобузькому напрямку війська агресора здійснювали обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах близько 20 населених пунктів.

В акваторії Чорного та Азовського морів у стані готовності до нанесення ракетних ударів по об'єктах на території України противник утримує чотири носії високоточної зброї.

Війна Росії проти України

Міністр оборони Олексій Резніков 10 липня оголосив, що президент Володимир Зеленський віддав наказ українській армії звільнити південні регіони України від російської окупації. ЗСУ накопичують зброю, щоб виконати завдання.

Глава держави Володимир Зеленський 11 липня заявив, що пріоритет армії України - звільнення всіх територій, які захопила Росія. Як вважає гарант, це є головною метою всіх українців.

Керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що ЗСУ можуть звільнити всі свої землі. Але для цього силам оборони України потрібна достатня кількість західного озброєння. Згідно з прогнозом Гайдая, російські війська можуть захопити Донбас, але після того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції, Путін може оголосити в Росії загальну військову мобілізацію.

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