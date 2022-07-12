Лукашенко звільнив заступника начальника Генштабу, відповідального за мобілізацію/ Антон Геращенко, Reuters

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив начальника головного організаційно - мобілізаційного управління-заступника начальника Генштабу Білорусі генерал-майора Олександра Шкіренка. Саме він відповідав за організацію мобілізації в країні. Про це повідомляли в прес-службі Лукашенка.

Щкиренка "зарахували в розпорядження Міністра оборони".

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко переконаний, що це "гучне звільнення" пов'язане з нездатністю Шкіренка швидко відреагувати на завдання з мобілізації білоруських військових.

"Думаю, це не останнє гучне звільнення у ЗС Білорусі", — зазначив Геращенко.

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Білорусь і війна в Україні

Зазначимо, Республіка Білорусь де-факто бере участь у повномасштабній війні Російської Федерації проти України з 24 лютого.

Зокрема, з території цієї країни в бік українських населених пунктів летять ракети і бомби, російські окупанти заходили в Київську та Чернігівську області, а білоруські аеродроми використовуються російською авіацією.

Нещодавно і сам Лукашенко зізнався, що роль Білорусі у війні " давно визначена". Він заявив, що в союзі Білорусі та Росії вже давно створена єдина армія.

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