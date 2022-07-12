ЗСУ змусили окупантів тікати при штурмі поблизу 8 населених пунктів/ Генштаб ЗСУ

Українські воїни відбили штурми російських загарбників на кількох напрямках фронту. Так, окупанти намагалися просунутися вперед з боєм у селі Дементіївка в Харківській області, а також у районі семи населених пунктів в Донецькій області.

Проте воїни ЗСУ в усіх цих випадках "дали окупантам на горіхи" і змусили їх відійти. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на вечір вівторка, 12 липня.

На Донеччині загарбники намагалися вести штурмові дії для покращення свого тактичного положення поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки. Та українські воїни не дали окупантам просунутися вперед. Захисники України завдали ворогам значних втрат, після чого ті були змушені відступити.

З таким же результатом завершилась ворожа спроба розвідки боєм неподалік Долини.

"При спробі просунутися в напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка (теж Донецька область – ред.) ворог зазнав втрат від кинджального вогню наших захисників та хаотично відійшов", – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Проте упродовж дня російські загарбники обстрілювали позиції українських військових, а також населені пункти на різних напрямках – і не лише артилерійським вогнем, а подекуди й авіацією.

Раніше повідомлялося, що Росія готується до якнайшвидшого приєднання до свого складу тимчасово окупованих територій України. Саме для цього окупаційна влада роздає українцям паспорти РФ. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, українські воїни ліквідували командира 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії російських окупантів полковника Олексія Горобця під час удару по окупантах на Херсонщині. Загарбника вдалося опізнати лише за ДНК.

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