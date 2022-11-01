Міг воювати в лавах ПВК Вагнера: в Україні ліквідовано замкомбата батальйону Осетія

У складі приватної військової компанії Вагнер замкомбата батальйону Осетія, російський окупант Віктор Жидаєв, можливо, був старшим стрільцем-зенітником.
На війні Росії проти України ліквідували заступника командира батальйону окупантів Осетія Віктора Жидаєва з позивним Вітос. Обставини загибелі невідомі. Передбачається, що він міг воювати у складі найманців приватної військової компанії Вагнер на посаді старшого стрілка-зенітника.
Про смерть російського загарбника повідомив Telegram-канал "добробата". У некролозі сказали, що Жидаєва нагороджували двома "орденами мужності", а два тижні тому керівник Північної Осетії вручив йому медаль "на славу Осетії".
Відомо, що волонтери міжнародного проекту InformNapalm у 2018 році в складі найманців ПВК Вагнера вказували людину з такими ж ініціалами, і народженого в Осетії. За інформацією волонтерів, у нього була посада старшого стрілка-зенітника.
Згідно з опублікованими ними відомостями, в 2012 році Віктор Жидаєв, який народився в північноосетинському Мізурі, був засуджений за зберігання наркотиків у великому розмірі. Обвинувачений у суді визнав свою провину.
На одному з відео 46-річний Жидаєв розповідав, що його дід "був тут (в Україні) в 1943 році, з гір мізурських, з Таміска спустився".
У некролозі підкреслюється, що убитий заступник командира батальйону загарбників Жидаїв "мав за плечима величезний бойовий досвід".
Блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе повідомляв, що в Україні було ліквідовано окупанта РФ Максима Семенова. Він приїхав воювати з республіки Марій Ел.
Комахідзе розповів, що в Україні ліквідували 29-річного російського військового Сергія Алексєєва. Він працював менеджером у Волгограді. Призивався за частковою мобілізацією.
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