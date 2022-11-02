Вчив дітей, а потім поїхав вбивати українців: ЗСУ ліквідували викладача живопису

У російського окупанта залишилися дружина і маленький син.
Українські військові ліквідували російського окупанта-художника, який раніше навчав дітей у школі мистецтв. Про це розповів блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.
ЗСУ "відкобзонили" 34-річного Сергія Шмельова.
"За розповіддю батьків учнів Шмельова, він був одним з найбільш шанованих наставників у юних художників, діти дуже чекали повернення з фронту улюбленого вчителя", - написав Іраклі Комахідзе.
Шмельов жив у Волгограді і викладав дітям живопис. Його ліквідували 24 жовтня, а вже 1 листопада поховали.
У окупанта залишилася дружина і півторарічний син.
Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідований 21-річний окупант Ігор Урванцев з міста Копейськ Челябінської області Росії. У нього залишилася дружина і 4-місячна дитина.
Також захисники України ліквідували чергового російського окупанта. Він був учителем різьблення по дереву церковно-парафіяльної школи в РФ, але це не завадило йому поїхати вбивати українців.
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