Вчив дітей, а потім поїхав вбивати українців: ЗСУ ліквідували викладача живопису

ЗСУ ліквідували російського окупанта-художника / Колаж фото Іраклі Комахідзе, 10-та гірсько-штурмова бригада

Українські військові ліквідували російського окупанта-художника, який раніше навчав дітей у школі мистецтв. Про це розповів блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.

ЗСУ "відкобзонили" 34-річного Сергія Шмельова.

"За розповіддю батьків учнів Шмельова, він був одним з найбільш шанованих наставників у юних художників, діти дуже чекали повернення з фронту улюбленого вчителя", - написав Іраклі Комахідзе.

Шмельов жив у Волгограді і викладав дітям живопис. Його ліквідували 24 жовтня, а вже 1 листопада поховали.

У окупанта залишилася дружина і півторарічний син.

ЗСУ ліквідували російського окупанта-художника / Іраклі Комахідзе

ЗСУ ліквідували російського окупанта-художника / Іраклі Комахідзе

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідований 21-річний окупант Ігор Урванцев з міста Копейськ Челябінської області Росії. У нього залишилася дружина і 4-місячна дитина.

Також захисники України ліквідували чергового російського окупанта. Він був учителем різьблення по дереву церковно-парафіяльної школи в РФ, але це не завадило йому поїхати вбивати українців.

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