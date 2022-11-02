УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Вірив, що "його справа правильна": ВСУ ліквідували мобілізованого зі Свердловської області

2 листопада 2022, 11:15

Загибель Олександра Сізікова підтвердили і на батьківщині. Це вже третій з тиждень "вантаж 200" серед мобілізованих в Талицькому районі Свердловської області.

Окупант Сизиков
Окупант Сізіков став "вантажем 200" в Україні / Фото ВК

На війні в Україні ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа правильна".

Про "демілітаризацію" загарбника повідомив у Facebook засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе. Загибель Сізікова підтвердили і на батьківщині. Це вже третій з тиждень "вантаж 200" серед мобілізованих в Талицькому районі Свердловської області.

Олександр Сізіков - уродженець Талиці, його мобілізували 29 вересня.

"Загибель підтверджена", - написали росЗМІ з посиланням на мерію Таліци.

Представники адміністрації додали, що отримали інформацію від військкомату.

Незадовго до відправки окупант написав мотивуючі слова і подяку за підтримку.

"Рідні! Покликала мене Батьківщина! Спасибі вам за добрі слова! Бережіть свої сім'ї та себе! Наша справа правильна, ми переможемо!", - стверджував загарбник.

Рідні та знайомі бажали йому удачі, але, схоже, це не допомогло.

Вірив, що 'його справа правильна': ВСУ ліквідували мобілізованого зі Свердловської області
Вірив, що 'його справа правильна': ВСУ ліквідували мобілізованого зі Свердловської області

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідований 21-річний окупант Ігор Урванцев з міста Копейськ Челябінської області Росії. У нього залишилася дружина і 4-місячна дитина.

Також захисники України ліквідували чергового російського окупанта. Він був учителем різьблення по дереву церковно-парафіяльної школи в РФ, але це не завадило йому поїхати вбивати українців.

Раніше на війні в Україні ЗСУ ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.

Інші новини:

новини Росії війна в Україні війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:08

Шойгу влаштував істерику: після нападу на Україну "побачив" біля кордонів РФ збільшення військ НАТО

13:00

РФ може вдарити по Україні іранськими балістичними ракетами, захисту від них немає - ЗСУВідео

13:00

Гороскоп на завтра 3 листопада 2022: Дівам - гроші, Стрільцям - пророчі сни, Козерогам - випробуванняВідео

12:56

Росія дала задню: робота "зернового коридору" відновиться вже сьогодні

12:56

"Ми не очікували": Зеленський назвав найбільшу помилку України за понад 30 років незалежності

Реклама
12:39

"Путін не може дозволити собі програти війну": британський полковник спрогнозував дії КремляВідео

12:34

Виростуть великі та соковиті овочі: як і коли садити моркву і буряк під зиму 2022

12:33

У руках – петля, на голові – ковпак ката: в Одесі "прикрасили" пам'ятник імператриці Катерині ІІФотоВідео

12:12

План Путіна провалився, ЗСУ звільняють території: Гозман розповів, коли посипляться війська РФВідео

12:11

1+1 та Алан Бадоєв презентували трейлер кінострічки "Довга доба" на італійському кіноринкуВідео

12:11

Фінансові проблеми, конфлікти і відсутність енергії: астролог назвав неприємний період для знаків зодіакуВідео

11:56

В одних довго немає світла, в інших постійно є: в Укренерго пояснили "несправедливість" з відключеннямиВідео

11:46

"Розповісти цю історію - як відкрити скриню Пандори": Приходько зізналася, чи домагався її МеладзеВідео

11:39

У 3 областях України ввели обмеження на споживання електроенергії - УкренергоВідео

11:29

Смачно, легко і просто: як правильно зберігати сосиски в морозилціВідео

11:15

Вірив, що "його справа правильна": ВСУ ліквідували мобілізованого зі Свердловської області

11:05

У вагоні лишилися діти: в Польщі відчайдушна українка 3 кілометри бігла за потягом

11:03

Бійці ЗСУ ліквідували командира танкового батальйону РФ з Кіровської області

10:37

"Позитивний настрій": росіянка весело похвалилася, що проводжає на війну двох синівВідео

10:36

В Україні розпочалися погодинні відключення світла: де знайти графікиВідео

Реклама
10:29

Гороскоп на листопад 2022: названо 4 невдахи місяцяВідео

10:18

Китай заявив про "тверду підтримку" режиму Путіна: Гозман назвав небезпечний сценарійВідео

10:08

Кіркоров влаштував дикий скандал в Росії і втік з МосквиВідео

09:42

Війська РФ готуються до "оборони" і чекають на наступ ЗСУ на захоплений Херсон - ISW

09:27

Гороскоп на листопад-2022 для всіх: на Овна чекає успіх у грошах, а у Водолія буде руйнуватися життяВідео

09:25

Як встановити роутер в квартирі, щоб не було проблем з Інтернетом

09:19

"Зерновий коридор" відновить свою роботу і без згоди Росії: в ООН назвали дату

09:03

"Путін чекає зими": феєричний ждун століттяПогляд

08:48

У РФ - новий командувач угрупованням військ Центр: ним став "кат", який зруйнував Маріуполь

08:34

Гороскоп на сьогодні, 2 листопада 2022: Левам - несподівані новини, Козерогам - важлива зустрічВідео

08:00

"Росія починає розповзатися як мокрий папір": Арестович розповів про 8 різних армій в РФВідео

08:00

Росії загрожує розпад та громадянська війна, наступник Путіна виведе війська з України – ГозманВідео

07:17

У Путіна - провали у пам'яті: ЗМІ повідомили про погіршення здоров'я російського диктатораВідео

06:33

Окупанти обстріляли баржу із зерном у Бузько-Дніпровсько-лиманському каналіВідео

06:20

Поясніть двійнику Путіна, що він мудак і підставив свій оригіналПогляд

04:14

"Бідне підвіконня": Волочкова показала добірку своїх кращих шпагатів

03:20

Неймовірно смачний обід для всієї родини, коли вдома немає світла: швидкий рецепт для кожногоВідео

03:13

Дантесу пощастило: Даша Кацуріна показала, як виглядає в леопардовому купальнику

02:43

Навіщо розставляти вдома активоване вугілля: хитрість від досвідчених господинь

02:00

"Вибачте, мене зв'язали": Ірина Шейк зігнулася в неймовірній позі в нижній білизні

Реклама
01:33

Путін відтягнув крах свого режиму на 42 дні: експерт оцінив план Кремля у війні з Україною

00:51

Прикмети на 2 листопада: які 3 речі потрібно зробити, щоб удачу залучитиВідео

00:46

Максимальне скорочення споживання: новий графік відключень електрики в КиєвіВідео

00:15

РФ спустила на обстріл України понад 2,3 млн російських пенсій - ЗеленськийВідео

00:03

Чим можна замінити харчові дріжджі: секрети досвідчених господинь

01 листопада, вівторок
23:40

У РФ нова тактика: генерал Забродський розповів, з яких напрямків можуть наступати окупантиВідео

23:07

Прикмети на 3 листопада: які 5 речей не можна робити в цей день, щоб не залучити біди бумерангомВідео

22:58

Як правильно ненавидіти росіян і не збожеволітиПогляд

22:40

Іраклі Макацарія показав ніжні поцілунки зі своєю 20-річною дружиною

22:23

Саудівська Аравія заявила, що Іран невдовзі нападе на неї та Ірак - ЗМІ

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Гороскоп
Гороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтні
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиМодні зачіскиФарбування волоссяМодний манікюр
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти