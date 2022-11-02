Вірив, що 'його справа правильна': ВСУ ліквідували мобілізованого зі Свердловської області

Загибель Олександра Сізікова підтвердили і на батьківщині. Це вже третій з тиждень "вантаж 200" серед мобілізованих в Талицькому районі Свердловської області.
На війні в Україні ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа правильна".
Про "демілітаризацію" загарбника повідомив у Facebook засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе. Загибель Сізікова підтвердили і на батьківщині. Це вже третій з тиждень "вантаж 200" серед мобілізованих в Талицькому районі Свердловської області.
Олександр Сізіков - уродженець Талиці, його мобілізували 29 вересня.
"Загибель підтверджена", - написали росЗМІ з посиланням на мерію Таліци.
Представники адміністрації додали, що отримали інформацію від військкомату.
Незадовго до відправки окупант написав мотивуючі слова і подяку за підтримку.
"Рідні! Покликала мене Батьківщина! Спасибі вам за добрі слова! Бережіть свої сім'ї та себе! Наша справа правильна, ми переможемо!", - стверджував загарбник.
Рідні та знайомі бажали йому удачі, але, схоже, це не допомогло.
Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідований 21-річний окупант Ігор Урванцев з міста Копейськ Челябінської області Росії. У нього залишилася дружина і 4-місячна дитина.
Також захисники України ліквідували чергового російського окупанта. Він був учителем різьблення по дереву церковно-парафіяльної школи в РФ, але це не завадило йому поїхати вбивати українців.
Раніше на війні в Україні ЗСУ ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.
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