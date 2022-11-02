Вірив, що 'його справа правильна': ВСУ ліквідували мобілізованого зі Свердловської області

Окупант Сізіков став "вантажем 200" в Україні / Фото ВК

На війні в Україні ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа правильна".

Про "демілітаризацію" загарбника повідомив у Facebook засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе. Загибель Сізікова підтвердили і на батьківщині. Це вже третій з тиждень "вантаж 200" серед мобілізованих в Талицькому районі Свердловської області.

Олександр Сізіков - уродженець Талиці, його мобілізували 29 вересня.

"Загибель підтверджена", - написали росЗМІ з посиланням на мерію Таліци.

Представники адміністрації додали, що отримали інформацію від військкомату.

Незадовго до відправки окупант написав мотивуючі слова і подяку за підтримку.

"Рідні! Покликала мене Батьківщина! Спасибі вам за добрі слова! Бережіть свої сім'ї та себе! Наша справа правильна, ми переможемо!", - стверджував загарбник.

Рідні та знайомі бажали йому удачі, але, схоже, це не допомогло.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідований 21-річний окупант Ігор Урванцев з міста Копейськ Челябінської області Росії. У нього залишилася дружина і 4-місячна дитина.

Також захисники України ліквідували чергового російського окупанта. Він був учителем різьблення по дереву церковно-парафіяльної школи в РФ, але це не завадило йому поїхати вбивати українців.

Раніше на війні в Україні ЗСУ ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.

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