Залишилися четверо дітей і вагітна дружина: ЗСУ ліквідували російського лікаря-"добровольця"

ЗСУ ліквідували багатодітного окупанта / колаж фото Іраклі Комахідзе, Радіо Свобода, Reuters

Українські військові ліквідували російського багатодітного "добровольця". Крім дітей у нього залишилася ще й вагітна дружина. Про це повідомляє блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.

Відомо, що 42-річний Сергій Башкирцев був лікарем-ендоскопістом. Він працював на курорті "Ключі" Пермського краю.

"Сергій Башкирцев, 3-х кратний переможець конкурсу "Золоте серце" (за якого голосували відвідувачі курорту як за улюбленого лікаря), пішов на "спецоперацію" в червні "добровольцем" в якості військового медика", - йдеться в повідомленні.

Про "денацифікацію" окупанта стало відомо 21 жовтня. У нього залишилися 4-ро дітей і вагітна дружина.

ЗСУ ліквідували багатодітного окупанта / Іраклі Комахідзе

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано офіцера МВС Росії Геннадія Цибульського. Окупант вже був на пенсії, але все одно погодився підписати контракт і пішов воювати проти Збройних сил України.

Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.

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