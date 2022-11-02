Бійці ЗСУ ліквідували командира танкового батальйону РФ з Кіровської області

Військовий РФ Олексій Некрасов ліквідований на війні проти України / Вятка-на-мережі

На війні Росії проти України сили оборони ліквідували командира танкового батальйону 6-ї танкової бригади російських окупаційних військ Олексія Некрасова. Він повернувся на військову службу в 2017 році. Шоста танкова бригада неодноразово потрапляла в поле зору розслідувачів – воювала на Донбасі, коли Росія заперечувала факт присутності своїх військ в регіоні.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook журналіст-розслідувач Іраклі Комахідзе написав, що 23 жовтня ЗСУ ліквідували командира танкового батальйону 6-ї танкової бригади Олексія Некрасова.

Некрасов був уродженцем села Пашино Афанасьєвського району. Військове звання - капітан. Рік народження - 1984. Закінчив Челябінське танкове училище.

Військову службу розпочав у Нижньому Новгороді. Звільнився з армії в 2009 році, деякий час працював у службі судових приставів Нижегородської області.

У 2017 році повернувся до військ РФ, відновився на військовій службі у складі 6-ї окремої танкової бригади Нижегородської області.

Комахідзе підкреслив, що 6-та танкова бригада військ РФ неодноразово потрапляла в поле зору міжнародної розслідувальної групи InformNapalm в контексті її участі в гібридній війні Росії проти України на Донбасі (коли Москва офіційно заперечувала присутності в регіоні своїх військ).

Блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе повідомляв, що на війні проти України було ліквідовано російського загарбника Максима Семенова. Він приїхав воювати з республіки Марій Ел.

1 листопада Комахідзе заявив, що ЗСУ ліквідували заступника командира батальйону окупантів Осетія Віктора Жидаєва з позивним Вітос. Передбачається, до цього він міг воювати в лавах російської приватної військової компанії Вагнер.

Інші новини: