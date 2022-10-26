ЗСУ звільнили населений пункт на Луганщині та встановили там прапор України

Населений пункт Невське знаходиться на перетині Луганської та Харківської областей.
Сили оборони України встановили державний прапор у селі Невське в Луганської області. Населений пункт знаходиться на перетині Луганщини та Харківщини.
Як повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій, українські війська встановили державний прапор у населеному пункті Невське на Луганщині.
Військові зазначили, що Україна відновить після руйнувань звільнені населені пункти.
"Населений пункт Невське Луганської області. І хоча сьогодні ми встановлюємо прапор на руїнах звільнених міст, завтра під мирним небом ми їх відбудуємо!"- підкреслюється в повідомленні.
Війна Росії проти України на Донбасі
У розвідці Сполучених Штатів раніше заявили, що ЗСУ можуть скористатися слабкістю військ РФ і протягом 6 тижнів просунутися в Луганській області. Однак російський агресор війну ще не програв – окупанти можуть відновити свої сили за рахунок мобілізації і здатні до проведення артилерійських операцій.
Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай раніше заявив, що в одному з полків окупантів РФ 70% мобілізованих відмовилися воювати. Вони вирішили втекти. Деяких з них затримали в Кремінній.
У Генштабі ЗСУ 24 жовтня повідомили, що українські війська витіснили велику групу окупаційних військ з Кармазинівки, Мясожарівки та Невського Луганської області. Крім того, росіян вибили з Новосадового Донецької області.
Інші новини:
- Прорив ЗСУ на Луганщині: звільнено від окупантів сім населених пунктів
- На Луганщині ЗСУ звільнили Стельмахівку та ще 6 населених пунктів
- Бунт на Луганщині: десятки окупантів кинули зброю і втекли з поля бою