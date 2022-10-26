ЗСУ звільнили населений пункт на Луганщині та встановили там прапор України

Війська України підняли державний прапор у Невському на Луганщині / Скріншот відео Сили спеціальних операцій

Сили оборони України встановили державний прапор у селі Невське в Луганської області. Населений пункт знаходиться на перетині Луганщини та Харківщини.

Як повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій, українські війська встановили державний прапор у населеному пункті Невське на Луганщині.

ВСУ в Невському Луганської області / Скріншот відео ССО України

Військові зазначили, що Україна відновить після руйнувань звільнені населені пункти.

"Населений пункт Невське Луганської області. І хоча сьогодні ми встановлюємо прапор на руїнах звільнених міст, завтра під мирним небом ми їх відбудуємо!"- підкреслюється в повідомленні.

Війна Росії проти України на Донбасі

У розвідці Сполучених Штатів раніше заявили, що ЗСУ можуть скористатися слабкістю військ РФ і протягом 6 тижнів просунутися в Луганській області. Однак російський агресор війну ще не програв – окупанти можуть відновити свої сили за рахунок мобілізації і здатні до проведення артилерійських операцій.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай раніше заявив, що в одному з полків окупантів РФ 70% мобілізованих відмовилися воювати. Вони вирішили втекти. Деяких з них затримали в Кремінній.

У Генштабі ЗСУ 24 жовтня повідомили, що українські війська витіснили велику групу окупаційних військ з Кармазинівки, Мясожарівки та Невського Луганської області. Крім того, росіян вибили з Новосадового Донецької області.

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